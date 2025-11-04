Studenten en hun centen: ‘Nooit genoeg geld’

Studenten en hun centen, hoe kom jij rond?

De ene studenten heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Punt checkt hoe het er financieel aan toegaat bij Avansstudenten. Hoeveel geld houden zij over, waar geven ze het aan uit? En vooral: hoe komen ze rond? In deze aflevering: vierdejaars Social Workstudent in Breda Amy*.

Heb je geld in overvloed of juist een gebrek eraan?

“Nooit genoeg, haha!”

Herkenbaar! Maar vertel…

“Ik kom prima rond, hoor. Ik woon nog thuis en mijn ouders helpen doordat ze gespaard hebben voor mijn studie. Ik werk bij een buitenschoolse opvang, daar heb ik een 10-urencontract. Dat is goed te combineren met mijn studie.”

Is het een bewuste keuze om nog thuis te wonen?

“Ja, toen ik begon aan mijn opleiding, woonde ik drie minuten van Avans vandaan, nu zijn we verhuisd en is dat zeven minuten. Als ik in een andere stad had gewoond, was ik wel op kamers gegaan. Nu hoef ik geen huur te betalen.”

Waar geef je het meeste geld aan uit?

“Aan kleding en aan eten. En dan vooral een snelle hap. Als ik bijvoorbeeld niks lekkers bij me heb, haal ik iets bij de supermarkt.”

En hoeveel spendeer je aan kleding?

“Dat verschilt per maand. Ik koop het liefst tweedehandskleding via Vinted of in fysieke winkels om te besparen op dure merkkleding.”

Hoe bespaar je geld?

“Als ik de auto van mijn ouders gebruik, betaal ik zelf de benzine. Ik bespaar geld door vaker de fiets of de bus te nemen, zodat ik geen benzine hoef te betalen. Ook bespaar ik dus op dure merkkleding, die koop ik alleen tweedehands.”

Heb je tips voor studenten om rond te komen?

“Kijk eens op de website van Nibud, daar staan allerlei gemiddeldes op ter vergelijking. En houd je uitgaven bij. Toen ik achttien jaar werd, heeft mijn vader me uitgelegd hoe hij het financieel allemaal regelt. Hij doet dat aan de hand van een Excel-bestand en dat heb ik van hem gekopieerd. Dat gebruik ik nu en daarin houd ik al mijn inkomsten en uitgaven bij. Het liefst wekelijks. Dat zou ik anderen aanraden. Ook is het handig om eens op een rijtje te zetten wat je maandelijks uitgeeft. Het is goed om je daar bewust van te zijn.”

Wat zou je doen met duizend euro extra per maand?

“Extra sparen en leuke dingen doen met vrienden waarbij ik eens kan trakteren.”

*De echte voor- en achternaam van de geïnterviewde zijn bij de redactie bekend