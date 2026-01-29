Studenten en hun centen: Loes heeft 24 duizend euro op haar rekening en spaart voor een huis

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Punt checkt hoe het er financieel aan toegaat bij Avansstudenten. Hoeveel geld houden zij over, waar geven ze het aan uit? En vooral: hoe komen ze rond? In deze aflevering: derdejaarsstudent Loes*.

Dag Loes, hoe veel geld heb jij op je rekening staan?

“Dat is momenteel 24 duizend euro.”

Hoe kom je aan dat bedrag?

“Voordat ik aan mijn opleiding op Avans begon, werkte ik als onderwijsassistent. Ik heb namelijk die mbo-opleiding gedaan. Toen ik op een school werkte en gevraagd werd om niet als onderwijsassistent in de klas te werken maar als juf voor de klas te staan, vroeg ik: ‘Zie ik dat dan ook terug op mijn salarisstrook?’ Dat gebeurde, waardoor ik een jaar goed kon verdienen. Daarna besloot ik toch een hbo-opleiding te volgen en te stoppen met werken.”



Hoe reageren mensen in je omgeving als geldzaken ter sprake komen en jij vertelt over het bedrag op je rekening?

“In mijn eerste jaar op Avans vertelde een klasgenoot dat ze iemand in de trein zag met 15 duizend euro op haar rekening, waarna het gesprek over geld ging. Toen vertelde ik dat ik wel wat meer had. Dat geloofden veel mensen niet. Toen dacht ik: ik ben lekker bezig.”



Heb je niks van dat bedrag uitgegeven?

“Weinig. Een huis zou leuk zijn, daar spaar ik voor. Maar in de huidige woningmarkt kom ik niet verder. Ik woon in een dorp in Zeeland, maar ook daar stijgen de prijzen. Het lukt niet om iets te kopen.”



Ben je altijd zo goed geweest in het omgaan met geld?

“Dat hebben mijn ouders me geleerd. Toen ik op mijn veertiende begon met werken in een viskraam, moest ik van mijn ouders 50 procent van mijn loon opzij zetten. Dat vond ik toen niet altijd even leuk, maar nu zie ik er het nut van in. Daardoor leerde ik sparen.”



Waar geef je je geld wél aan uit?

“Aan een laptop en een telefoon. Dat kost veel geld en ik vind het geen leuke aankopen om te doen, maar ik heb ze wel nodig. Ook koop ik kleding en sieraden. Lunchen met vriendinnen doe ik ook graag. Ik vind het wel belangrijk om dat niet wekelijks te doen. Dat vind ik zonde.

Ik ben ook aan kijken voor een auto. Sparen daarvoor hoeft niet, want ik kan er zo een kopen. Ik wil alleen geen dure, een auto van een paar duizend euro is ook goed.”

Heb je tips voor andere studenten om te sparen?

“Doe dat niet met geld dat je aan het eind van de maand overhoudt. Zet in plaats daarvan geld aan het begin van de maand opzij. Anders is het voor mij te vrijblijvend.



Mijn ouders zijn best zuinig. Als ik soms ga lunchen, vragen ze of dat nodig is. Ik vind van wel: je moet ook een beetje genieten van het leven.”

*De echte naam en opleiding van de student zijn bij redactie bekend

