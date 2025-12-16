Studenten en hun centen: ‘Ik onthoud zelf goed waar ik mijn geld aan uitgeef’

Studenten en hun centen, hoe kom jij rond?

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Punt checkt hoe het er financieel aan toegaat bij Avansstudenten. Hoeveel geld houden zij over, waar geven ze het aan uit? En vooral: hoe komen ze rond? In deze aflevering: Laura*, derdejaars Fysiotherapie in Breda.

Hoe kom jij aan inkomen?

“Ik werk bij een ijsboerderij in Teteringen. Daar maak en verkoop ik ijs. Het is een fijne baan met leuke collega’s en de baas is ook aardig. Naast deze bijbaan, pas ik ook op.”

Dat klinkt delish! Wat is je favoriete smaak?

“We maken veel verschillende soorten ijs, ook bijzondere smaken zoals salmiak. Die vond ik niet zo lekker, maar de raspberry yoghurt crunch is mijn favoriet.”

Verkopen jullie nu (hartje winter) ook ijs?

“We hebben het wel, maar verkopen nu meer ijstaarten.”

Waar geef jij je geld aan uit na al dat harde werken?

“Ik ben heel zuinig en geef bijna geen geld uit. Boeken koop ik wel graag. Thuis heb ik een boekenkast met heel veel exemplaren in allerlei verschillende genres, behalve thriller. Mijn lievelingsboek is Het onzichtbare leven van Addie LaRue. Het speelt zich af in de 17e eeuw en gaat over een meisje dat haar ziel inruilt voor het eeuwige leven.”

Wat is iets waar jij absoluut je geld niet aan zou kunnen uitgeven?

“Alcohol en roken, daar doe ik niet aan.”

Stel: je krijgt 1000 euro extra per maand. Wat zou je daarmee doen?

“Dat zou ik op mijn spaarrekening zetten…”

Het klinkt alsof je heel verstandig met geld omgaat. Heb je financiële tips voor andere studenten? “Een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven houd ik niet bij, omdat ik zelf goed onthoud waar mijn geld vandaan komt of heen gaat. Ik adviseer andere studenten om iedere maand een standaardbedrag dat ze kunnen missen opzij te zetten zodat ze kunnen sparen.”

*De voor- en achternaam van de geïnterviewde zijn bij de redactie bekend