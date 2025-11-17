Avans roept op acties te bedenken om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request

Een eerdere editie van Serious Request. Foto via: Hans Splinter, Flickr

Ga jij met studiegenoten of collega’s auto’s wassen, de stoep vegen, muziek maken of op andere manieren geld inzamelen voor 3FM Serious Request? Meld je initiatief dan aan bij Avans via deze pagina. Het Glazen Huis strijkt neer in Den Bosch neer van 18 tot en met 24 december.

Avans organiseert zelf op 18 december een winterwandeling in de Avansstad waar het Glazen Huis komt te staan. De tocht, die tegen een sponsorbijdrage te lopen is, gaat langs verschillende (Avans)locaties.

”Onderweg laten we zien wat ons als Avans typeert: onze maatschappelijke betrokkenheid, onze samenwerking met partners en onze drive om impact te maken”, is te lezen in een bericht op intranet. De hogeschool roept op acties om geld in te zamelen voor stichting Spieren voor Spieren te koppelen aan de wandeling. Dat kan bijvoorbeeld door het verkopen van glühwein langs de route, of het organiseren van een workshop of proefles.



De hogeschool hoopt dat veel Avans-betrokkenen mee doen met acties. ”Dit is precies waar Avans voor staat: samen iets betekenen voor anderen. Groot of klein, creatief of praktisch; elk initiatief telt en draagt bij aan het gezamenlijke doel.”



Alle initiatieven vanuit de hogeschool worden uiteindelijk gebundeld op de Avans-actiepagina van Serious Request.

Het Glazen Huis van radiozender 3FM strijkt van 18 tot en met 24 december neer in Den Bosch en haalt dit jaar geld op voor Spieren voor Spieren.

Ga jij met een actie geld inzamelen voor Serious Request? Dan horen we dat bij Punt graag. Je mag mailen over je actie naar punt@avans.nl.

