Avans in actie voor 3FM Serious Request

Avansstudenten in actie voor Serious Request. Foto via: Lea Goedhart

Avansstudenten- en medewerkers van verschillende academies en opleidingen kwamen deze week in actie voor stichting Spieren voor Spieren. Via meerdere activiteiten haalden zij zo geld op voor 3FM Serious Request, dat donderdag start in Den Bosch.



Iedereen op Avans kon zelf acties aanmelden via de speciale actiepagina van Serious Request. De acties vonden op verschillende Avanslocaties plaats. Zo verkochten Associate degrees-studenten Informatica aan de Statenlaan in Den Bosch cakejes, liepen Associate degrees-studenten Engineering duizend traptreden in het gebouw organiseerden Associate degrees-studenten Communicatie in hetzelfde gebouw een veiling.

Winterwandeling

Avans zelf organiseerde donderdagochtend een winterwandeling. Die ging langs verschillende locaties in de stad. Onderweg konden de zo’n veertig deelnemers, waaronder collegevoorzitter Marjan Hammersma, allerlei versnaperingen kopen. De opbrengst van de warme chocolademelk, Bossche bollen en worstenbroodjes ging allemaal naar het goede doel.

Het begin van de winterwandeling was op Campus300

De winterwandeling van Avans

De winterwandeling kwam langs de Verkadefabriek. Daar kon men wensen opschrijven voor in een wensboom.

Er was ook een workshop te volgen in het MNEXT-onderzoekslab.

Studenten Ad-Ondernemerschap & Retail Management Mees kuster en Fabrice hofman verkochten cake, bananenbrood, Bossche bollen en worstenbroodjes.

Ad-studenten Informatica verkochten cakejes