Gluren bij de buren: baas van een sekstheater en het perfecte zachtgekookte ei

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia van de afgelopen tijd.

Folia – Universiteit van Amsterdam (UvA)

Folia ging met de camera langs bij sekstheater Casa Rosso. Oud-student Dylan Meijer is daar namelijk sinds kort directeur. Meijer studeerde niet alleen Politics, Psychology, Law and Economics aan de Uva, maar is ook afgestudeerd arts.

Zijn stiefvader liet Casa Rosso na aan zijn moeder. Meijer was al actief in het bedrijf en is daar nu dus de baas. Aan Folia vertelt hij hoe hij zijn rollen combineert.

DUB – Universiteit Utrecht

Studenten uit de universiteitsraad roepen het college van bestuur op om te onderzoeken hoe de Universiteit Utrecht vanaf 2028 kan overstappen op volledig plantaardige catering. Dat is beter voor het milieu en het helpt de universiteit de eigen klimaatdoelen te halen. Bovendien is een plantaardige maaltijd goedkoper dan een gerecht met vlees. Om studenten en medewerkers kennis te laten maken met vegan eten start volgend jaar De Pit op Utrecht Science Park. Studentvrijwilligers gaan daar goedkope daghappen maken.

Cursor – Technische Universiteit Eindhoven

Hoe maak je het perfecte zachtgekookte ei klaar? Eindhovense studenten Applied Physics deden daar wetenschappelijk onderzoek naar. Twee chefkoks beoordeelden de resultaten. Waar het perfecte ei aan moet voldoen? Een zachte dooier met daaromheen hard eiwit. “Dat eiwit mag niet snotterig of rubberachtig zijn en moet egaal van structuur zijn. De dooier moet romig en niet waterig zijn”, zegt chefkok Mark Hagan. Ook moet de eierschaal na het koken makkelijk loslaten. Dat bereik je door wat zout aan het kookwater toe te voegen.

HvanA – Hogeschool van Amsterdam (HvA)

HvA-student Daantje Hesp voert als Dolle Mina actie voor emancipatie. In de jaren 70 van de vorige eeuw streden de Dolle Mina’s onder andere voor het recht op abortus. En nu zijn ze terug. Met verschillende acties vragen ze aandacht voor actuele problemen als veiligheid van vrouwen op straat en het gebrek aan openbare vrouwentoiletten op evenementen.

“Een aantal dingen waar de Mina’s van toen voor streden, staan ook nu weer op het spel”, zegt de student. “Het recht op abortus is een discussiepunt, alsof dat zo weer teruggedraaid kan worden. Dat recht moeten we blijven beschermen. Bovendien krijgen vrouwen nog steeds minder betaald.”