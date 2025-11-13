Technische opleidingen blijven minder populair onder meisjes

Meiden kiezen nog altijd minder vaak dan jongens voor een technische opleiding. Zelfs als ze hoge cijfers halen voor de exacte vakken op de middelbare school.

Nederland kampt al lange tijd met een tekort aan technici, IT’ers, natuurwetenschappers en ingenieurs. Eerder deze week bleek uit cijfers van de Vereniging Hogescholen dat techniek en ict ook onder nieuwe hbo-studenten weinig in trek zijn: dit jaar zagen deze opleidingen hun instroom dalen met 7,5 procent.

Het zou helpen als ook vrouwen vaker deze studierichting kiezen. Maar volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs beginnen ze nog altijd minder vaak aan een technische opleiding in het hoger onderwijs: ongeveer 21 procent tegenover 42 procent van de jongens.

Zelfs als ze op de middelbare school een technisch profiel volgen, kiezen meiden minder vaak voor techniek. Zo stroomt ongeveer 87 procent van de jongens met een natuur- en techniekprofiel in het vwo door naar een technische opleiding, tegenover 74 procent van de meisjes met hetzelfde profiel.

En meisjes die op de havo en vmbo hoge cijfers behalen voor bètavakken? Zelfs zij kiezen minder vaak voor een technische vervolgopleiding dan jongens die voor datzelfde vak een onvoldoende scoren.

