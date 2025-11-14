Vonnissen in twee Groningse rechtszaken als nachtmerries

Afbeelding: Mohamed Hassan via Pixabay

Twee Groningse rechtszaken zijn tot een voorlopig einde gekomen. Een doorgedraaide oud-student krijgt celstraf en tbs, terwijl een achtervolgde promovendus is vrijgesproken van smaad.

Het zijn twee rechtszaken als nachtmerries. De ene zaak gaat over een weggestuurde student tandheelkunde die haar opleiding en docenten eindeloos bedreigde. In een andere zaak lijkt een Chinese promovendus het doelwit van een machtige vijand.

Bedreiging

Marwa M. moest in 2022, na zeven jaar studie, haar opleiding tandheelkunde verlaten vanwege gedragsproblemen. Dat kon ze niet verkroppen. Op sociale media en in de echte wereld begon ze mensen te intimideren en bedreigen. Ze hing posters op met foto’s en namen van docenten, die ze van allerlei zaken beschuldigde. Soms stonden zelfs de namen van hun kinderen erbij, schrijft de Groningse Ukrant.

Nadat een Rotterdamse student geneeskunde in 2023 drie moorden pleegde, poseerde ze met een speelgoedpistool in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze stuurde toen appjes naar de redactie van Ukrant met emoticons van drie pistolen, drie explosies en drie doodshoofden.

Kort daarna werd ze opgepakt en sindsdien zit ze in voorlopige hechtenis. De rechter heeft haar nu veroordeeld tot een jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Ze heeft aangekondigd dat ze in hoger beroep gaat.

China

De andere zaak speelt eveneens in Groningen. Een toenmalige Chinese PhD-student (pseudoniem: Alice) vertelde dat een Chinese gastonderzoeker haar had verkracht. Ze deed eerst aangifte in Nederland, wat nergens toe leidde, en probeerde het daarna in China.

De Ukrant vat samen wat er toen gebeurde: “Eenmaal terug in Nederland werd Alice achtervolgd door vreemde telefoontjes, er werden hotelboekingen gedaan met haar creditcardnummer en er was zelfs een bommelding in Den Haag met haar telefoonnummer.”

De Chinese autoriteiten deden navraag bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de gastonderzoeker deed in Nederland aangifte wegens smaad. Toen vertelde ze haar verhaal in 2023 aan journalisten van de Ukrant en het Dagblad van het Noorden.

Het OM had de zaak aanvankelijk geseponeerd, maar de gastonderzoeker legde zich daar niet bij neer en begon een klachtenprocedure. Uiteindelijk oordeelde het Gerechtshof dat de vrouw vervolgd moest worden voor de interviews die ze gaf. Maar de politierechter heeft haar deze week vrijgesproken van smaad.