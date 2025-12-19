Avansdocent Bob van der Putten schrijft LEGO-boek over fantasie, slopen en opnieuw beginnen

Waar LEGO voor veel mensen eindigt zodra het bouwwerk af is, is het voor Bob van der Putten nooit klaar. De Avansdocent Informatica bracht onlangs zijn boek LEGO bouwen als een pro – Fantasievolle huizen uit over fantasierijk bouwen met LEGO. Daarin wil hij kinderen en volwassenen laten zien dat stenen geen eindpunt zijn, maar een begin.

Van der Putten werkte bijna twee jaar aan het boek. Naast zijn baan bij Avans nam hij zelfs een dag per week onbetaald verlof om de deadline te halen. Wat hem dreef was de wens om jonge bouwers te enthousiasmeren en hun fantasie aan te wakkeren. “Ik voel me zelf ook vaak nog een kind. Misschien iets te vaak, als je het mijn vrouw vraagt.”

Durf te slopen

Volgens Van der Putten is LEGO de afgelopen jaren steeds meer een product geworden dat draait om volgen en neerzetten. “Je koopt een set, bouwt ’m volgens het boekje en zet ’m in de kast. Klaar.” In zijn boek wil hij daar tegenin gaan. Hij moedigt lezers aan om bouwwerken weer uit elkaar te halen, te combineren en er verhalen bij te bedenken. “Durf te slopen, gebruik je fantasie en beleef avonturen.”

Die avonturen vormen ook de rode draad in het boek. Elk hoofdstuk begint en eindigt met een kort fictief verhaal over Bob en zijn hondje Brick, die zich door allerlei zelfgebouwde werelden bewegen. Daartussen is het boek vooral praktisch en instructief, maar niet op de klassieke LEGO-manier. Geen vaste stappenplannen of verplichte stenen, maar technieken, voorbeelden en alternatieven. Heb je geen rode steentjes voor lava? Dan bouw je een water- of slijmparcours.

Zelfs een ogenschijnlijk saai onderwerp als een vloer bouwen werd een uitdaging. “De uitgever vond dat echt een verschrikkelijk idee. Dus maakte ik er ‘de vloer is lava’ van.” Dat proefhoofdstuk bleek overtuigend genoeg voor een contract. Die aanpak past bij Van der Putten als docent. Hij werkt methodisch, in lagen: eerst de technieken, daarna de toepassing.

Bouwen wat voor jou?

Alles aan het boek maakte Van der Putten zelf: van de bouwwerken tot de foto’s. Zijn zolder veranderde regelmatig in een geïmproviseerde fotostudio, met daglichtlampen, achtergronddoeken en bakken vol LEGO. “Alleen het ombouwen daarvan kostte al dagen.”

Hoewel het boek officieel gericht is op kinderen van ongeveer zeven tot twaalf jaar, ziet Van der Putten de doelgroep breder. “Als jij naar LEGO kijkt en automatisch denkt vanuit het perspectief van een minifiguur, dan is dit boek ook voor jou.”

Lego in de klas

Ook zijn studenten weten inmiddels van zijn boek en zijn YouTube-kanaal. LEGO duikt soms zelfs op in zijn lessen, bijvoorbeeld als metafoor voor modulariteit. “Ze vinden het leuk. Dat enthousiasme is voor mij al genoeg.”

Of het boek een succes is, laat Van der Putten graag aan de lezers over. “Mijn eigen kring is enthousiast, maar het gaat erom of kinderen er blij van worden.” Wat hij mensen vooral wil meegeven, is simpel: begin. “Denk niet te lang na. Bouw iets, wees trots en vergelijk jezelf niet met LEGO zelf. Alles wat er niet is, verzin je er gewoon bij. En dat maakt het altijd mooier.”

Van der Putten deed eerder ook mee aan het televisieprogramma LEGO Masters.