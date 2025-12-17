Column: ‘Reorganisatie’ (2)

Foto: Ilse Wolf

Ik denk erover om iets te veranderen in de inrichting van onze organisatie thuis. De afgelopen tijd merkten we dat onze huidige organisatie zorgde voor steeds meer tijdrovende, inefficiënte, suboptimale en niet effectieve processen en resultaten.

Dat is een hele mond vol, dus ik leg het even uit in gewone mensentaal: iedereen deed alles. Boodschappen doen, koken, de was, schoonmaken, de financiën. Het werd soms door mijn partner gedaan, soms door mij, soms door een externe. En soms door niemand.

De verantwoordelijkheden lagen versnipperd binnen onze gezinsorganisatie en daardoor waren we minder wendbaar. Het was een soort zelforganisatie, maar zonder duidelijk kader.

Grofweg denk ik per ingang van studiejaar 2027-2028 aan de volgende verandering: mijn partner (hij werkt toevallig ook bij Avans) en ik gaan het thuis anders organiseren. We gaan in andere eenheden werken, ons efficiënter organiseren, zodat alles wat we thuis moeten doen efficiënter en effectiever gaat.

Onze gezinsorganisatie bestaat maar uit drie personen: ikzelf, mijn partner en ons zoontje van zes. Als ik kijk naar de prognoses van demografische ontwikkelingen ziet het ernaar uit dat het daarbij blijft.

Onze kat is overigens afgelopen jaar al natuurlijk afgevloeid. Dat was verdrietig, maar ook een besparing op kosten voor voer en kattengrit. En een besparing in tijd. Eten geven, de kattenbak uitscheppen en aandacht geven is niet meer nodig.

En toch moeten we nóg efficiënter en effectiever in onze gezinsorganisatie gaan werken. In mijn grove ontwerp denk ik aan eenheden als Business, Management, Gezondheid, Techniek, Creative Innovation en Design. Die eerste twee zal ik managen. Gezondheid en Techniek zijn echt iets voor mijn partner. En mijn zoontje kan wel wat met Creative Innovation en Design.

We krijgen dus meer managers.

Het werk wordt niet minder, maar we kunnen wel makkelijker standaardiseren. Misschien kunnen we iets met AI? Ik heb gehoord dat dat de toekomst is, dat dat ons gaat redden in de slag om efficiency.

Let op: deze veranderingen in de inrichting van onze gezinsorganisatie zullen leiden tot een reorganisatie. Zo noem je dat als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Toch kies ik ervoor om dit nog niet te kwalificeren als een voornemen tot reorganisatie.

Dat doe ik misschien pas over een half jaar, als we elkaar als kwartiermakers fijntjes gewezen hebben op wat we anders kunnen en moeten doen.

Oja, de belangrijkste reden om deze verandering door te voeren is eigenlijk geld. In de toekomst hebben we te weinig financiële middelen om aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

Dus misschien draait het er dan uiteindelijk toch op uit dat we allebei méér buitenshuis en juist minder in onze eigen gezinsorganisatie moeten gaan werken.

Hmm… hopelijk overleven we in dat geval de reorganisatie bij Avans – ook al wordt die nog niet zo genoemd.

Inge Duine is Avansmedewerker en oud-docent