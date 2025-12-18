Decemberdruk: studenten over stress tijdens de feestdagen

Stress tijdens de feestdagen? Je bent niet de enige. Tussen deadlines, familieverplichtingen en hoge verwachtingen door blijkt: kerst is niet voor iedereen ontspannen.

Uit onderzoek van Greetz blijkt dat een groot deel van de Nederlanders stress ervaart rondom de feestdagen. Wij vroegen Avansstudenten hoe zij de feestdagen ervaren.

Op Avanslocaties in Den Bosch en Breda vertellen studenten openhartig over de druk die ze voelen. Cadeaus, sociale verplichtingen, ver rijden en tentamens komen voorbij. “Je wil iedereen zien, maar ondertussen moet school ook gewoon door,” zegt een student. Een ander vertelt juist absoluut geen stress te hebben tijdens de feestdagen.