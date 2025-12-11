Grof ontwerp Relevant en Robuust Avans geeft meer duidelijkheid over nieuwe organisatiestructuur

Foto: Beeldmakers DMCS

Het college van bestuur van Avans publiceerde eind november het grof ontwerp van bezuinigingsplan Relevant en Robuust. Een van de opgaven waarvoor de organisatie zichzelf heeft gesteld, is het versimpelen van de organisatiestructuur. Daar geeft Avans nu meer duidelijkheid over.

In het grof ontwerp staat dat de organisatie gaat bestaan uit tien eenheden. Huidige academies worden samengevoegd en ingedeeld in een van de vijf sectoren: business, management, gezondheid, techniek en creative innovation & design. In die onderwijseenheden worden Associate degrees, bacheloropleidingen en masters ondergebracht. Daarmee worden doorgaande leerlijnen voor studenten gecreëerd.

Al het onderzoek, de vier Centres of Expertise en twee expertisecentra, wordt ondergebracht in één eenheid. Daarmee wil Avans de externe positionering, de maatschappelijke impact en de verdiencapaciteit vergroten. Ook moet de verbinding tussen onderwijs en onderzoek verder ontwikkeld worden.

De diensten – nu zeven onderdelen – worden samengevoegd tot vier eenheden: Ondersteuning onderwijs en onderzoek, Student – medewerker – partner, Informatievoorziening & digitale transformatie en Bedrijfsvoering. Dat moet leiden tot het standaardiseren van Avansbrede processen, wat versnippering voorkomt en de betrouwbaarheid van de ondersteuning verhoogt.

Locatiebureaus

Elke academie heeft nu een eigen academiebureau, die worden vervangen door locatiebureaus, is te lezen in het grof ontwerp. Ook hier worden processen gestandaardiseerd, in dit geval de processen die op studenten gericht zijn. Taken die nu bij academies liggen en door diensten worden uitgevoerd, worden ondergebracht in de locatiebureaus. Op welke locaties die precies komen, wordt nog nader bepaald.

De tien eenheden worden geleid door een algemeen en een operationeel directeur. Onder hen wordt een derde managementlaag aangesteld, bestaande uit managers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, HR en financiën van hun team. Het aantal directeuren wordt daarmee teruggebracht van 67 naar twintig. Het aantal managers in de nieuwe situatie wordt geschat op 75 tot 100.

Bijeenkomsten

Het college van bestuur organiseerde meerdere sessies in Breda, Den Bosch, Tilburg en online waarin medewerkers vragen konden stellen over het grof ontwerp. Die werden druk bezocht.

In de bijeenkomsten zei het cvb dat een aantal aspecten nog verder uitgewerkt moet worden. Daarmee doelde het bestuur onder andere op de locatiebureaus, op welke locaties die komen en hoe ze worden ingericht. Ook studentbegeleiding – wat gebeurt in het onderwijs en wat ligt bij de ondersteuning – moet nog worden uitgewerkt.



Creative innovation & design

Medewerkers uitten in de sessies onder andere hun zorgen over de indeling van bepaalde opleidingen in de sectoren. Bijvoorbeeld over het onderbrengen van Communicatie in de sector business. Ook moest het cvb uitleg geven over waarom opleidingen als Bouwkunde en Civiele Techniek in de sector creative innovation & design zijn ingedeeld en wat dat gaat betekenen voor de manier van het werven van nieuwe studenten. Daarover staat in het grof ontwerp: “In Nederland en in de provincie Brabant wordt de creatieve sector steeds vaker actief betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Brabant heeft ontwerpdenken en realisatiekracht nodig en gezien het profiel van de provincie waarin technologische ontwikkeling veel aandacht krijgt, ligt een combinatie met techniek voor de hand.”

Het cvb benadrukte dat ook met grotere onderwijseenheden de nabijheid voor studenten een belangrijke waarde blijft. “Studenten hebben te maken met opleidingen. Die worden ondergebracht in grotere eenheden, waardoor we het onderwijs efficiënter kunnen organiseren. Alle plannen zijn getoetst aan die nabijheid.”

De vragen die tijdens de sessies zijn gesteld, worden op intranet gebundeld met daarbij de antwoorden van het college van bestuur.

Onzekere fase

Tijdens de sessies bleek dat meerdere medewerkers zich zorgen maken over de toekomst van Avans. Charissa Freese, lid van het college van bestuur, begrijpt dat. “Dit is een onzekere fase. Mensen weten dat Avans op een andere manier georganiseerd gaat worden, maar wat dat voor de individuele werknemer betekent is nog niet duidelijk. We kunnen die onzekerheid nu nog niet wegnemen”, zegt ze in een interview met Punt.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers die zich zorgen maken over de situatie zich gehoord en gezien blijven voelen door Avans, gaat het programmateam vanaf januari onderzoek doen naar het welzijn van medewerkers en studenten. Dat gebeurt via focusgroepen en enquêtes, en de resultaten daarvan worden gepubliceerd en nauwgezet opgevolgd. “Op die manier willen we transparantie creëren en kan iedereen zien wat de actuele situatie is. Op basis van de uitkomsten kunnen we snel gerichte maatregelen treffen als dat nodig is. We vinden dat een uiterst belangrijk aandachtspunt”, zegt Philippe van Puymbroeck, programmadirecteur achter Relevant en Robuust Avans.

Voorgenomen besluit

Het grof ontwerp is een voorgenomen besluit. De Avans Medezeggenschapsraad stemt er in januari over. Na vaststelling van het grof ontwerp worden voor alle eenheden kwartiermakers benoemd die voor hun eenheid het fijn ontwerp opstellen. Volgens de planning zou dat voor de zomer van 2026 afgerond moeten zijn.