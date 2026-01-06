Wordt 2026 een duurder jaar voor studenten?

Afbeelding: Freepik

Meer basisbeurs en een lagere rente op studieschulden, maar het collegegeld gaat omhoog en ook de huren blijven stijgen. Dit en meer verandert er in 2026 in de portemonnee van studenten.

Basisbeurs stijgt

De basisbeurs gaat deze maand een paar euro omhoog. Voor thuiswoners stijgt het bedrag van 126 naar 130 euro per maand, voor uitwonende studenten gaat het van 314 naar 325 euro. De aanvullende beurs was maximaal 475 euro en dat wordt nu 491 euro. Allemaal afgerond naar hele euro’s.

Collegegeld

Het wettelijk collegegeld is dit studiejaar 2.601 euro. Volgend studiejaar (per 1 september) is dit 93 euro meer: 2.694 euro.

Het collegegeld is trouwens duizenden euro’s hoger voor studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Zij betalen al snel 10 à 20 duizend euro en ook deze tarieven gaan omhoog. Het verschilt per instelling.

Doe je twee studies tegelijk? Dan mag je die tweede studie tegen het gewone tarief afmaken. Ook omscholen naar de zorg of het onderwijs kan voor het wettelijke collegegeld.

Rente

Lenen is weer een tikje goedkoper dit jaar: de rente zakt van 2,57 naar 2,33 procent. Heb je een schuld van 10 duizend euro, dan bedraagt die schuld een jaar later dus 10.233 euro. Deze rente loopt al tijdens je studietijd en wisselt elk jaar – tot je afstudeert of stopt met studeren.

Als je klaar bent met je studie, staat de rente voor telkens vijf jaar vast. Ben je in 2025 gestopt met studeren? Dan blijft je rente dus 2,33 procent tot en met 2030. Jarenlang was de rente nul procent, maar die tijden zijn voorbij.

Huur

De woningmarkt is overspannen en daar verandert komend jaar nog niet zoveel aan: de huren blijven waarschijnlijk stijgen. Wel komen iets meer studenten dit jaar in aanmerking voor huursubsidie. Daarvoor moet je sowieso een eigen voordeur hebben, dus kamerbewoners komen niet in aanmerking.

Voorheen kregen jongeren tot 23 jaar alleen huurtoeslag bij een lage huur (tot 477 euro). Nu mogen ze ook bij een hogere huur vanaf 18 jaar al huurtoeslag aanvragen. Die subsidie is dan nog wel beperkt tot ze (en ook deze leeftijdsgrens is nieuw) 21 jaar zijn.

Zorgverzekering

De premie voor de basisverzekering kan variëren per aanbieder, maar kost gemiddeld 157 euro per maand. Dat is vrijwel hetzelfde als vorig jaar. De zorgtoeslag daalt wel een beetje: voor de laagste inkomens (en dus voor de meeste studenten) gaat het van 131 naar 129 euro per maand.

En verder…

Er is nog veel meer dat de portemonnee van studenten kan raken. Het minimumloon gaat een paar cent omhoog. Voor een 18-jarige wordt het 7,36 euro per uur en dat is 16 cent meer dan vorig jaar.

Bellen of appen op de fiets? Daar kun je een boete van 170 euro voor krijgen (meer dan de basisbeurs voor thuiswonende studenten). Als je fietslicht het niet doet, komt daar 75 euro bovenop, plus administratiekosten. Die bedragen blijven voorlopig hetzelfde als vorig jaar.