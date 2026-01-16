Arlène Denissen treedt terug als lid college van bestuur Avans

Avans Hogeschool

Arlène Denissen treedt terug als lid van het college van bestuur van Avans. Dat nieuws maakte de raad van toezicht van de hogeschool vanochtend bekend. Denissen blijft nog een week actief in haar functie, daarna gaat ze de komende maanden aan de slag als strategisch adviseur voor het college.

Volgens het nieuwsbericht op intranet hebben partijen “in goed overleg besloten dat mevrouw Denissen haar rol als bestuurder neerlegt.” Denissen werd in augustus 2023 aangesteld als lid van het college van bestuur en startte in oktober van dat jaar.

“Arlène heeft zich getoond als een sterke bestuurder met een scherp analytisch vermogen”, zegt John Jorritsma, voorzitter van de raad van toezicht. “We danken haar voor haar inzet en bijdrage in een intensieve periode en wensen haar veel succes voor haar toekomst.”

Strategisch adviseur

Denissen blijft voorlopig als strategisch adviseur aan Avans verbonden ter waarborging van de overdracht en afronding van een aantal strategische dossiers. Ze was verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering. Daar vallen onder andere de onderwerpen financiën, digitalisering, marketing & communicatie en huisvesting onder.

Wat het terugtreden van Denissen betekent voor de invulling van het college bestuur, dat verder uit collegevoorzitter Marjan Hammersma en Charissa Freese bestaat, is op dit moment nog niet bekend.