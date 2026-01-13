Terug naar overzicht

Geef je mening over jouw opleiding in de Nationale Studenten Enquête

13 januari 2026

Vanaf vandaag kunnen Avansstudenten de Nationale Studenten Enquête (NSE) invullen. In hun Avansmail krijgen ze een bericht met daarin de link naar de online vragenlijst. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om het onderwijs bij de hogeschool te verbeteren.

Alle hogescholen en universiteiten in Nederland doen mee aan dit jaarlijkse onderzoek. Niet alleen wordt duidelijk hoe tevreden Avansstudenten zijn, ook worden de uitkomsten vergeleken met die van andere hogescholen. Dat helpt studiekiezers bij het maken van hun keuze voor een opleiding.

Hoe meer Avansstudenten de vragenlijst invullen, hoe bruikbaarder de uitkomsten zijn voor de opleidingen. Aan de hand van die uitkomsten kunnen opleidingen verbeteringen doorvoeren. Alle studenten krijgen dezelfde vragen voorgelegd. Dit jaar vraagt Avans daarnaast aan studenten hoe ze denken over ‘Internationale aspecten’, ‘Studentenwelzijn’ en ‘Medezeggenschap’.

Resultaten
Eind mei is bekend hoe studenten denken over Avans. Uit de resultaten van vorig jaar bleek dat Avansstudenten positief zijn over hun docenten, net als het jaar ervoor. Ze zijn betrokken, goed bereikbaar, inhoudelijk deskundig en zorgen ervoor dat het voor studenten prettig is om vragen te stellen. Hun kennis van de beroepspraktijk en de manier waarop ze lesstof in het Engels begrijpelijk kunnen overbrengen, worden minder goed beoordeeld.

Invullen van de vragenlijst duurt tien minuten en kan tot en met 8 maart. Studenten maken daarmee kans op verschillende prijzen die het Landelijk Centrum Studiekeuze verloot, zoals een jaar collegegeld, noise-cancelling koptelefoons of een MacBook Air.

