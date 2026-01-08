Plato moet je censureren, vindt universiteit in Texas

Illustratie: Esmee Rops

Plato mag je best lezen, maar niet als hij over ras of gender schrijft. Een hoogleraar filosofie van een grote universiteit in Texas moet in zijn lessen bepaalde teksten overslaan.

De geschiedenis van de filosofie wordt weleens omschreven als een reeks voetnoten bij Plato. De Griekse filosoof leefde rond het jaar 400 voor Christus en is een van de grondleggers van de Westerse wijsbegeerte.

Maar in de Verenigde Staten van Donald Trump mag je niet meer vrijuit lesgeven over onderwerpen als racisme en gender. Ook Plato ontkomt niet aan de censuur. Texas A&M University, een van de grootste publieke universiteiten in de VS, wil dat hoogleraar filosofie Martin Peterson bepaalde controversieel geachte teksten uit zijn onderwijs haalt.

Peterson klinkt verbijsterd in gesprek met de New York Times: “Een hoogleraar filosofie die geen Plato meer mag onderwijzen? Wat voor universiteit zou dat zijn? Is dat echt wat ze willen?”

Ethiek

Zijn vak gaat over ethiek en is toegespitst op hedendaagse onderwerpen als abortus, de doodstraf, gelijke rechten, racisme en gender. Het zal in de Verenigde Staten niemand verbazen dat zijn lessen onder vuur liggen. Maar dat zelfs bepaalde passages van Plato over de liefde van de leeslijst moeten, laat zien hoezeer de academische vrijheid in de VS onder druk staat.

Trump beschouwt universiteiten als tegenstanders en oefent soms zware financiële druk uit om hen in het gelid te krijgen. Het Amerikaanse wetenschapsbeleid raakt ook de Nederlandse wetenschap, bijvoorbeeld doordat Amerikaanse tijdschriften bepaalde artikelen niet meer accepteren of doordat samenwerking lastig wordt.