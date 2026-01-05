Terug naar overzicht

Punt zoekt de Docent van het Jaar 2025

Door Sydney Douwes , 06 januari 2026

Leestijd: 1 minuut

Nu de decemberdrukte voorbij is, gaat Punt op zoek naar dé Docent van het Jaar 2025. Het is namelijk tijd voor Josephine Quartel, de winnaar van de verkiezing van 2024, om het stokje door te geven.

Dus: wie springt er voor jou tussenuit? Welke docent maakte jouw 2025 een stukje makkelijker, leuker of gezelliger? Iemand die net dat beetje extra deed zodat je wél een voldoende haalde, of je misschien wel wijze raad gaf? Naar deze betrokken, enthousiaste, grappige, zorgzame, creatieve of geduldige docent is de redactie van Punt op zoek.

Tot en met vrijdag 23 januari kun je jouw favoriete docent opgeven en in het zonnetje zetten. Kort daarna worden alle genomineerden bekendgemaakt. Halverwege februari maken we bekend wie zich de beste Avansdocent van 2025 mag noemen.

Nomineren doe je hier.

