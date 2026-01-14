Vechtpartij aan de VU: universiteitsblad deed al eerder aangifte tegen verdachte

Twee leden van de Vrijmoedige Studentenpartij zijn aangehouden op verdenking van geweldpleging en mishandeling. Het Amsterdamse universiteitsblad Ad Valvas deed eerder aangifte tegen de partij vanwege intimidatie.

Tijdens een borrel van de universitaire studentenraad van de Vrije Universiteit Amsterdam begon de voorzitter, tevens oprichter, van de Vrijmoedige Studentenpartij (VSP) samen met een ander VSP-lid een nazilied te zingen.

Later die avond, in een bar op de campus, sprak een bestuurslid van de studentenvakbond SRVU hen hierop aan. De discussie escaleerde. Een van de VSP-leden goot een biertje over het hoofd van het SRVU-lid. Toen deze dit terugdeed, greep het VSP-lid hem vast en duwde hij zijn hoofd meerdere malen tegen de grond, schrijven Ad Valvas en Het Parool.

Het andere VSP-lid zou tegen het slachtoffer, een internationale student van niet-westers komaf, hebben gedreigd dat hij “gedeporteerd zal worden”. De politie werd gebeld, maar de VSP-leden sloegen op de vlucht. Inmiddels zijn er twee aanhoudingen geweest. Volgens Het Parool gaat het onder andere om de voorzitter van de VSP.

Omstreden

De Vrijmoedige Studentenpartij is een omstreden groep. De partij werd in 2023 opgericht en zit ook in de universiteitsraad van Utrecht en Leiden. De VSP zegt zich in te zetten voor de “academische vrijheid” en voor “diversiteit in denken”. Maar volgens Peter Breedveld, hoofdredacteur van het Amsterdamse universiteitsblad Ad Valvas, gaat het eigenlijk om “een typisch rechts reactionaire beweging, die tekeer gaat tegen ‘woke’.”

Ze hebben bij Ad Valvas vaker over de VSP geschreven: “De voorzitter heeft niet zo veel met lhbti’ers”, zegt Breedveld. “Hij had het elke keer over de pride bibliotheek of de pride vlag. Dat kwam telkens weer terug.”

Geïntimideerd

De berichtgeving van Ad Valvas beviel de VSP niet. De partij wilde dat de redactie een artikel over hen van de website haalde, maar dat weigerde Breedveld. “Ze hebben destijds ruimschoots de tijd gekregen om te reageren en dat wilden ze niet.”

“We werden vervolgens geïntimideerd”, vertelt hij. “Niet met geweld, maar ze belden mij bijvoorbeeld vanaf een anoniem nummer om me uit te lokken. Ze namen een piepklein stukje op uit dit gesprek, waardoor het leek alsof ik hen uitschold, en dat plaatsten ze op Instagram. Er was ook een gifje van mijn beeltenis gemaakt.”

Aangifte

Breedveld besloot aangifte te doen bij de politie wegens smaad en laster: “Ik zie het als een vorm van intimidatie, dat ze mijn naam zwart probeerden te maken. Maar na een paar weken kreeg ik te horen dat er niet genoeg bewijs was, hoewel ik het filmpje had ingeleverd.”

De VSP heeft ook persoonlijk berichten over Breedveld geschreven: “Ze zeggen bijvoorbeeld dat ik extreemlinks ben en dat ik niet voor Ad Valvas zou moeten werken. Dat het een schande is dat ik voor de VU werk. Als je ook maar iets van kritische vragen aan de VSP stelt, proberen ze je in diskrediet te brengen. Dit duurt al drie jaar.”

Aangedaan

Het onderzoek is nog gaande, laat de politie weten. Op een later moment wordt de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Die bepaalt of er tot vervolging wordt overgegaan.

De VU betreurt de situatie: “We zijn erg aangedaan dat dit op onze campus heeft kunnen gebeuren en nemen de situatie hoog op”, schrijft de universiteit. De VSP reageerde niet op vragen.