Conflict rond Vrijmoedige Studentenpartij loopt steeds hoger op

De studentenraad van de Vrije Universiteit Amsterdam verkeert in crisis door het conflict rond de Vrijmoedige Studentenpartij. Fracties in andere steden hebben zich inmiddels afgesplitst.

VSP-oprichter Marlon U. gedroeg zich jarenlang agressief en intimiderend op de campus van de Vrije Universiteit, schreef dagblad Het Parool afgelopen vrijdag. Aanleiding voor dat artikel was een eerdere vechtpartij op de campus. Marlon U. zou daar een student tegen de grond hebben geslagen. Die student had U. aangesproken op het zingen van een nazi-lied.

Sindsdien hebben een aantal VSP-leden hun rechtsradicale partij de rug toegekeerd. Eind januari stapten de Utrechtse VSP-leden eruit en later volgden ook die van de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen woensdag werd bekend dat de Leidse VSP-leden op persoonlijke titel verdergaan.

Schorsing

Ondertussen blijft het ook aan de Vrije Universiteit rumoerig. Donderdagmiddag wordt er geprotesteerd op de campus tegen het “ineffectieve” optreden van het college van bestuur. Ze willen dat het bestuur duidelijker maakt hoe het gaat optreden tegen wangedrag.

Volgens de VU zijn wel degelijk maatregelen genomen. Er zijn gesprekken gevoerd, waarschuwingen gegeven en er zou sprake zijn van een schorsing. “Elke vorm van intimidatie, discriminatie, geweld of uitsluiting is onacceptabel”, laat een woordvoerder weten.

Spreekverbod

In de studentenraad van de VU zit nog steeds een lid van de VSP. Andere raadsleden willen niet met hem aan tafel. Daardoor vergadert de studentenraad al enige tijd niet meer.

In een poging de crisis te bezweren vroeg het dagelijks bestuur van de studentenraad op een zeker moment om niet ‘extern’ over de kwestie Marlon U. te praten. Dat vatte de achterban op als een spreekverbod. Het leidde tot veel woede.

Verzinsels

Het bestuur stapt nu op. Ze zijn “ontmenselijkt” door hun eigen achterban, zeggen de bestuurders in Ad Valvas, het blad van de VU. “De emoties zijn zo hoog opgelopen dat dialoog niet meer mogelijk is”, aldus een van de twee.

De tweede bestuurder geeft nog een waarschuwing af aan leden van de achterban die met Het Parool over Marlon U. hebben gepraat. Zij zouden tegen haar hebben opgeschept over verzonnen of aangedikte aantijgingen. “Zo dom”, zegt ze, “de feiten zijn al erg genoeg.” Of de verzinsels Het Parool hebben gehaald is niet duidelijk.

‘Verontrustend patroon’

Vorig jaar meldde de verkiezingscommissie van de studentenraad dat de VSP tijdens verkiezingen een “verontrustend patroon van toenemende agressie, intimidatie en wangedrag” liet zien. Ook de hoofdredacteur van Ad Valvas is door oprichter Marlon U. geïntimideerd. Hij deed aangifte.