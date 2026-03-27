OM vervolgt oprichter Vrijmoedige Studentenpartij voor mishandeling en discriminatie

Oprichter van de extreemrechtse Vrijmoedige Studentenpartij Marlon U. moet zich voor de rechter verantwoorden voor de mishandeling van een medestudent. Ook VSP-lid Reinout V. wordt vervolgd.

Vorig jaar ontstond er ruzie in een bar op de campus van de Vrije Universiteit tussen een internationale student en Marlon U., de oprichter van de Vrijmoedige Studentenpartij. Daarbij werd de student meermaals in zijn gezicht geslagen.

Het Openbaar Ministerie vervolgt daarom Marlon U. en zijn VSP-collega Reinout V. voor geweldpleging en mishandeling met een discriminatoir karakter, zo liet het OM vrijdag weten. De aanklacht tegen Marlon U. is iets zwaarder. Volgens Het Parool kan U. maximaal zeven jaar cel krijgen en V. zes jaar.

Gestompt

Marlon U. en Reinout V. zongen in november in Bar Boele een nazi-lied en werden daar door een medestudent op aangesproken. Marlon U. gooide bier over hem heen, de student gooide bier terug. Daarna werd hij tegen de grond gewerkt door U. en in zijn gezicht gestompt.

Volgens het OM heeft U. daarbij geroepen dat het slachtoffer (van niet-westerse afkomst) “gedeporteerd” zou worden. Ook schold hij een omstander uit met het n-woord. Als het OM kan bewijzen dat U. en V. wilden discrimineren, kan de rechter daar sinds een jaar zwaardere straffen voor opleggen. In juni moeten de twee voor de rechter verschijnen.