Gluren bij de buren: taxi’s met een fietsenrek en feestelijker afstuderen

Foto: Timi Keszthelyi via Pexels

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere hogeschoolmedia van de afgelopen tijd.

HvanA – Hogeschool van Amsterdam

Na een avondje stappen niet naar huis durven fietsen vanwege onveilige situaties? Een groep vrouwelijke studenten aan de Hogeschool van Amsterdam bedacht concept Rack & Ride, een taxi met fietsendrager. Of het ook van de grond komt, hangt af van gesprekken met onder andere de gemeente Amsterdam. “Als het uiteindelijk al één vrouw helpt, dan is dat voor ons winst”, zeggen de studenten.

Bron – Fontys

Twee studenten aan het Conservatorium in Tilburg tourden een maand met het Nederlands Studenten Orkest. Jasper en Brennan gaven concerten in Nederland, maar speelden ook in Leuven en Berlijn. Het leverde de twee studievertraging op, maar dat hadden ze er voor over. “Deze ervaring is niet normaal, een reis die we nooit meer gaan vergeten en waar we vrienden voor het leven hebben gemaakt.”

Trajectum – Hogeschool Utrecht

Studeren aan het hbo betekent dat je te maken krijgt met groepsopdrachten. Hoe studenten en docenten kijken naar deze onderwijsvorm, zocht de redactie van Trajectum uit. Docenten zien de meerwaarde van samenwerken omdat het nakijkwerk bespaart, maar zijn ook kritisch: “Als we conflicten tussen groepjes moeten helpen oplossen en bespreken, wordt het toch weer een vloek.”

Saxnow – Saxion

Studenten aan Saxion willen feestelijker afstuderen. De huidige ceremonie stamt nog uit coronatijd, toen de plechtigheden allemaal een stuk soberder moesten. Geef opleidingen meer autonomie om te bepalen wat geschikt is, werd geopperd in de medezeggenschapsraadvergadering. Het college van bestuur herkent de roep en gaat ernaar kijken.