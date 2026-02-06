Hogere studieschuld door toeslagenaffaire; minister opent telefoonlijn

Illustratie: Daan van Bommel

De kinderen van de toeslagenaffaire hebben vaak hoge studieschulden. Minister Moes gaat die niet kwijtschelden en opent alleen een speciale telefoonlijn. “Teleurstellend.”

Vorig jaar riepen de ombudsmannen van vijf grote steden toeslagenjongeren op om zich te melden. Hadden zij door de toeslagenaffaire extra geld geleend bij DUO, om daarmee hun ouders te helpen?

Ruim 1.800 (voormalig) studenten vulden de vragenlijst in. Daaruit bleek dat ze DUO inderdaad meer geld schuldig zijn. Achttien procent heeft schulden van 50 duizend euro of hoger. Gemiddeld heeft slechts acht procent van de studenten zo’n hoge schuld.

Kwijtschelden

Grofweg de helft van de ondervraagde toeslagenjongeren zegt dat ze dat geld gebruikten “ter ondersteuning van het gezin”, zo vertellen ze de ombudsmannen van Utrecht, Nijmegen, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

Afgelopen donderdag togen deze ombudsmannen naar Den Haag om demissionair onderwijsminister Gouke Moes te vragen de schulden van toeslagenjongeren kwijt te schelden. Deze jongeren hebben extra hulp nodig, vinden de ombudsmannen. Ze stoppen ook twee keer zo vaak met hun studie.

Door de toeslagenaffaire heeft “de overheid deze jongeren hun jeugd afgenomen”, zegt de Rotterdamse kinderombudsman Stan Goudsmit. “Maar hun toekomst ziet er ook niet goed uit.”

Telefoonlijn

Toch wisten de ombudsmannen in Den Haag nog geen succes te boeken, blijkt uit de eerste reactie van Gouke Moes. Hij meent dat deze jongeren “met bestaande voorzieningen” ondersteund kunnen worden. Er komt enkel “een tijdelijke telefoonlijn bij DUO, waar gedupeerde jongeren terecht kunnen met vragen”.

De ombudsmannen reageren ontgoocheld op deze toezegging. “Een robuuste herstelregeling voor alle gedupeerde jongeren blijft uit”, constateren ze. Ze noemen het een “teleurstellende reactie” van Moes, die donderdag samen met staatssecretaris Herstel en Toeslagen Sandra Palmen het rapport in ontvangst nam.

De Rotterdamse kinderombudsman Goudsmit hoopt dat de nieuwe coalitie meer oog heeft voor de toeslagenjongeren. De aanstaande regeringspartijen D66, VVD en CDA willen meerdere maatregelen nemen om toeslagenouders en -kinderen te helpen. Of studenten en hun studieschulden daar ook onder vallen is nog niet duidelijk.