Johan Mathijssen is Docent van het Jaar 2025

Door Levie Vriend , Isabel Pijnappels , 24 februari 2026

Leestijd: 2 minuten

Johan Mathijssen

De titel Docent van het Jaar 2025 is voor Avansdocent Johan Mathijssen. De Pabodocent haalde 54 procent van de de stemmen binnen en bleef daarmee de andere genomineerden voor. Mathijssen werd dinsdagochtend verrast door de redactie van Punt en de academiedirectie.

Nietsvermoedend hoorde de Avansdocent dinsdagochtend tijdens een werkoverleg met zijn collega’s in Breda dat hij de titel had gewonnen. “Ik krijg het er helemaal warm van, dit is echt heel gaaf. Ik zag totaal niet aankomen dat ik zou winnen”, vertelde Mathijssen nadat hij door zijn collega’s op een groot applaus werd getrakteerd. “Het is mooi dat mijn studenten waarderen wat ik voor ze doe. Het is voor mij een soort vanzelfsprekendheid om studenten te helpen. En dat zet ik zeker door.”

Mathijssen is trots met zijn uitverkiezing en roemt ook zijn collega’s. “Dit is niet alleen mijn winst, maar die van het hele team: samen werken we om onze studenten te laten groeien als leerkracht.”

Verdiend
Adjunct-directeur Marijke Verschuren-Cruijsbergs noemde de winst van Mathijssen verdiend. “Jij wordt ontzettend gewaardeerd door collega’s en studenten. Je begeleiding en tools kunnen leerzaam zijn voor ons allemaal. Ik wens je veel plezier met je eeuwige roem”, vertelde ze. Met lege handen kwam de directie niet: om het te vieren hadden ze gebakjes meegenomen met het hoofd van Mathijssen erop. “Zodat we allemaal van Johan kunnen genieten.”

