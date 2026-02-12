Nieuwe coalitie wil basisbeurs voor wo-master na hbo

Illustratie: Esmee Rops

De Tweede Kamer wil een oude onrechtvaardigheid rechtzetten, bleek tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Hbo-studenten moeten altijd een basisbeurs krijgen voor hun master, ook als ze die aan de universiteit volgen.

Officieel bespreekt de Tweede Kamer deze week de onderwijsbegroting van het demissionaire kabinet-Schoof. Maar dat kabinet, bestaande uit BBB en VVD, is praktisch verleden tijd. Alle ogen waren gericht op de nieuwe coalitie.

Het CDA kwam met een plan, gesteund door de coalitiepartijen VVD en D66, om een veelbesproken kronkel in de wet recht te trekken. Want waarom krijgen hbo-studenten alleen een basisbeurs voor een hbo-master en niet voor een master aan de universiteit?

Meerderheid

Dat is behoorlijk onrechtvaardig, zei CDA-Kamerlid Jeltje Straatman woensdag in de eerste helft van het debat. Wo-studenten krijgen immers altijd een basisbeurs voor hun master, ook als ze die in het hbo doen.

Ook de hoogste rechter noemde de regels eerder “niet helemaal sluitend”, maar liet het aan de politiek over om ze te veranderen. Straatman kondigde aan een motie in te dienen, waarin ze de minister oproept de wet aan te passen.

Het plan wordt in ieder geval gesteund door GroenLinks-PvdA, liet Kamerlid Fatihya Abdi na het debat weten. Daarmee is er in de Tweede Kamer een meerderheid.

Nu terugdraaien?

In het debat kreeg de nieuwe coalitie veel vragen over haar plannen. Eind januari presenteerden D66, VVD en CDA hun coalitieakkoord. Daarin staat het plan om met 1,5 miljard euro de onderwijsbezuinigingen van het kabinet-Schoof terug te draaien.

Maar die bezuinigingen staan nog altijd in de begroting waar de Tweede Kamer deze week over debatteert. Kan de coalitie die bezuinigingen niet meteen terugdraaien, vroegen onder meer GroenLinks-PvdA en de SP, zonder te wachten op een nieuw kabinet?

Dat vond Ilana Rooderkerk van D66 geen goed idee. “Dan krijgen we weer nieuwe problemen.” Ze stelde voor de begroting van het kabinet-Schoof te accepteren, “maar met de afspraak dat wij natuurlijk met het nieuwe akkoord de bezuinigingen geheel terugdraaien en die 1,5 miljard weer investeren”.

Niet één op één

Veel oppositiepartijen willen weten waar het geld naartoe gaat. Daarover liet Rooderkerk niet veel los. In het debat zei ze eerst dat er “duidelijke keuzes” gemaakt moeten worden. “We gaan niet één op één alles terugzetten”, waarschuwde ze.

Wel is de coalitie van plan om “de bezuinigingen op wetenschap en onderzoek” terug te draaien, zei Rooderkerk. Het werd niet duidelijk of ze ook de geschrapte starters- en stimuleringsbeurzen wil herstellen, die universiteiten zelf mochten verdelen.

Het debat gaat donderdagmiddag verder. Dan kunnen partijen hun moties indienen en reageert demissionair minister Gouke Moes.