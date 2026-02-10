Rondvraag: Wat doen de studenten die geen carnaval vieren?

Afbeelding van FakPix via Pixabay

Dit weekend is het weer zover: carnaval (met een voorjaarsvakantie als leuke extra). Voor veel studenten is dit dé gelegenheid om een paar nachten zichzelf flink te bezuipen. Maar niet iedere student is gecharmeerd van het feest. Waarom vieren ze geen carnaval? En wat gaan zij komende week doen?

Samen met zijn vrienden staat Mees te poolen bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda. Hij gaat géén carnaval vieren. “Feest is nooit mijn ding geweest”, vertelt hij. “Ik ga misschien wel even kijken bij de optocht, naar de wagens en zo”. Waar hij de rest van zijn vrije tijd aan gaat besteden, hij heeft immers vakantie met carnaval, weet hij nog niet. “Misschien moet ik wat huiswerk maken, maar echt veel schoolwerk hebben we niet”.

‘Niet mijn ding’

Iemand die carnaval in zijn geheel overslaat is Wassim, tweedejaarsstudent Informatica. “Ik vier geen carnaval vanwege mijn geloof”, geeft hij aan. Verder wordt het ook niet uitgebreid gevierd waar hij woont. “Er is een korte optocht, maar daarna is het klaar”. Hij gaat in de vakantie gewoon werken.

“Carnaval is nooit echt mijn ding geweest”, vertelt Bram, tweedejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde. Gelukkig voor Bram kan hij met zijn vriendin en haar familie op vakantie. “Zij vieren blijkbaar ook geen carnaval”.

Even geen behoefte

Naast Bram zit Sandro, ook tweedejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde. Normaal gesproken viert hij het wel, maar dit jaar had hij er geen behoefte aan. “Een tijd terug is mijn opa overleden”, legt hij uit. Zelf heeft Sandro ook nog een auto-ongeluk gehad. “Op dit moment heb ik gewoon echt even geen behoefte om te gaan zuipen”. Hij heeft er daarom voor gekozen om op vakantie te gaan. Toch is hij nog niet helemaal zeker of hij écht geen carnaval gaat vieren. “Misschien toch een avondje”.

Twijfel

Net als Sandro, weet ook Elmar, tweedejaarsstudent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, nog niet zeker of hij carnaval gaat vieren. “Het heeft me nooit echt getrokken”, geeft hij aan. “Het is misschien gewoon iets te druk. Ik ben wat meer introvert.” Hij kan niet helemaal uitsluiten carnaval te gaan vieren. Ook hij twijfelt nog of hij dat ene avondje toch maar de hort op gaat.

Ook Bram, derdejaarsstudent Werktuigbouwkunde, weet nog niet of hij wel of geen carnaval gaat vieren dit jaar. “Ik maak mijn plannen altijd pas op de dag zelf”. Voor Bram staat er nog niks bijzonders op de planning. “Als ik niet carnaval ga vieren, ga ik gewoon chillen”.