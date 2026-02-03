Terug naar overzicht

Studenten stappen uit comfortzone door in Avansgebouw te abseilen

Door Larissa Gomes Meyer , 03 februari 2026

Leestijd: 1 minuut

Tijdens de kick off van de keuzemodule Nationale Veiligheid gingen studenten in het Avansgebouw abseilen. De module wordt aangeboden vanuit de opleiding Integrale Veiligheidskunde en duurt tien weken. Avansstudenten maken kennis met de wereld van defensie en politie. Het doel is om ze uit hun comfortzone te laten stappen en daardoor de weerbaarheid te vergroten. 

