Vier nominaties voor landelijke ‘docent van het jaar’

Twee docenten van een hogeschool en twee van een universiteit maken kans op de titel ‘Docent van het Jaar 2026’. Het prijzengeld is verdubbeld: de winnaar ontvangt een beurs van 50 duizend euro voor onderwijsinnovatie.

De verkiezing wordt georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het ComeniusNetwerk voor topdocenten. Onderwijsinstellingen konden kandidaten voordragen. De vier finalisten zijn Rutger Boxhoorn (Hogeschool Inholland), Hinke van der Werf (Hanze Hogeschool), Loe Schlicher (TU Eindhoven) en Anneke Valk (Wageningen University).

Ze zijn geselecteerd door een jury van twee docenten en drie studenten. Tijdens de finale, op 30 maart, moeten ze in de Paardenkathedraal in Utrecht een mini-hoorcollege geven over hun vakgebied. Na afloop wordt de winnaar gekozen. Voorgaande jaren werd de prijs uitgereikt door de onderwijsminister.

“Tot nu toe was het laatste stadium van de verkiezing vooral gefocust op de mini-colleges die gegeven worden tijdens de finale zelf”, vertelt ISO-Voorzitter Sarah Evink. Dit jaar gaat de jury ook een les bijwonen die de docenten op hun eigen onderwijsinstelling geven: “Op deze manier kunnen we nog iets meer aandacht hebben voor het persoonlijke contact dat een docent met studenten heeft.”

De hoofdprijs is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 50 duizend euro. De winnaar kan dit geld besteden aan onderwijsinnovatie. Vanaf dit jaar ontvangen ook de overige drie genomineerden een beurs, maar dan van 25 duizend euro.