Wageningse bioloog uitgeroepen tot landelijke docent van het jaar

De Wageningse bioloog Anneke Valk is maandag in Utrecht verkozen tot de landelijke Docent van het Jaar 2026. Ze krijgt een beurs van 50 duizend euro voor onderwijsvernieuwing.

Twee docenten van een hogeschool en twee van een universiteit waren genomineerd voor de titel ‘docent van het jaar’ van studentenorganisatie ISO en het ComeniusNetwerk voor topdocenten.

Winnaar Anneke Valk (Wageningen Universiteit) ontving een beurs van 50 duizend euro voor onderwijsverbetering. De andere genomineerden waren Rutger Boxhoorn (creative business Inholland), Hinke van der Werf (verpleegkunde Hanze) en Loe Schlicher (industrial engineering TU Eindhoven). Zij krijgen een beurs van 25 duizend euro.

Goede sprekers

De vier genomineerden verzorgden minicolleges, waarna een jury van docenten en studenten de knoop moest doorhakken. Alle vier bleken ze goede sprekers. Het aanwezige publiek van collega’s en studenten bleef van begin tot eind geboeid.

In haar college sprak Valk over het gebrek aan aandacht voor de vrouwelijke biologie. Veel medicijnen worden bijvoorbeeld alleen op mannen getest, die minder hormonale schommelingen hebben. Daardoor lopen vrouwen meer risico op bijwerkingen.

Ze heeft gewerkt aan haar presentatie om de aandacht van studenten vast te houden, vertelde ze. Haar tip voor mededocenten: “Doe een cursus improvisatievaardigheden bij een lokaal theater.”

“Hart van ons onderwijs”

Het ministerie van Onderwijs financiert de beurzen, die bedoeld zijn om goede docenten in het zonnetje te zetten. Minister Rianne Letschert overhandigde de prijs. “Docenten zijn het hart van ons onderwijs”, vindt ze. “Dag in, dag uit maken zij het verschil voor studenten.”

Genomineerden worden lid van het ComeniusNetwerk. De winnaar krijgt een jaar lang een erezetel in het bestuur.