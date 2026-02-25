VN: Steun vrouwen in het onderwijs

Ook in het hoger onderwijs valt er voor Nederland nog terrein te winnen op het gebied van vrouwenrechten, stelt de Verenigde Naties. Met wetgeving, campagnes en extra ondersteuning kan de inclusiviteit worden verbeterd.

In een nieuw rapport van de Verenigde Naties hebben deskundigen de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag beoordeeld in acht verschillende landen, waaronder Nederland. Ze roepen Nederland onder meer op om gedwongen prostitutie beter te bestrijden en om abortus in Aruba, Curaçao en Sint Maarten te legaliseren, op z’n minst in ernstige gevallen zoals na verkrachting of bij serieuze gezondheidsrisico’s.

Selectieprocedures

Ook op het gebied van hoger onderwijs kan Nederland zich meer inzetten om vrouwen vooruit te helpen. De VN wil graag dat positieve discriminatie mogelijk wordt bij opleidingen die aan de poort selecteren, met name waar vrouwen in de minderheid zijn. Nu verbiedt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dat.

Daarnaast wijst de VN erop dat er nog altijd weinig vrouwen te vinden zijn bij bèta en technische studies. Nederland zou zich extra moeten inzetten om vrouwen daarvoor te interesseren. De campagnes die Nederland al jarenlang voert op dit gebied (zoals Girls’ Day) hebben blijkbaar nog onvoldoende effect.

Toegankelijk

De onderzoekers stellen ook dat zwangere studenten niet overal even goed geholpen worden; sommige onderwijsinstellingen zouden betere ondersteuning bieden dan andere. Ook is het onderwijs nog altijd niet toegankelijk genoeg voor vrouwen en meisjes met een beperking.

Het rapport wijst ook op toenemende zelfmoordcijfers onder jonge vrouwen. Met name onder etnische en religieuze minderheden en onder lhbti-vrouwen ziet de VN een zorgwekkende trend.

De laatste keer dat Nederland beoordeeld werd aan de hand van het Vrouwenverdrag is inmiddels tien jaar geleden. Nederland wordt nu verzocht om binnen twee jaar te reageren en aan te tonen dat het concrete stappen zal ondernemen om deze punten aan te pakken.