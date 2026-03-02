Anti-Israëlische Pettit mag niet aan Brusselse universiteit werken

Foto: DuoNguyen via Unsplash

De omstreden pro-Palestijnse onderzoeker Harry Pettit is bij nader inzien niet welkom aan de Vrije Universiteit Brussel. Vorig jaar vertrok hij bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zelfs de minister van Onderwijs bemoeide zich met zijn baan. Demissionair minister Gouke Moes (BBB) vond dat de Radboud Universiteit aangifte moest doen tegen universitair docent Harry Pettit vanwege diens radicale tweets over Israël.

Pettit vertrok inderdaad, toen hij een andere baan had gevonden. Hij heeft een Europese onderzoeksbeurs gewonnen en neemt die met zich mee. In augustus zou hij beginnen bij de Vrije Universiteit Brussel.

Aanzetten tot haat

Dat gaat echter niet door. “De VUB staat voor vrijheid van meningsuiting, ook wanneer het om controversiële standpunten gaat”, aldus een verklaring. “Maar uitspraken die aanzetten tot haat of geweld overschrijden niet alleen wettelijke grenzen, maar ook normen en waarden die binnen de universitaire gemeenschap van de VUB gelden.”

Pettit twitterde vol lof over de omgebrachte Iraanse leider Khamenei. Hij meent dat die herinnerd zal worden voor zijn verzet tegen “the paedophilic US-‘israel’ cabal”. Over de bloedig neergeslagen protesten zegt hij niets.

De VUB vindt het te ver gaan. De uitlatingen zouden in strijd zijn met afspraken die de universiteit met hem had gemaakt. Pettit zelf heeft nog niet gereageerd.