Klachten over onderzoeksbeurs van pro-Palestijnse Pettit

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 26 maart 2026

Illustratie van een collegezaal vol studenten die naar een spreker vooraan kijken. De spreker staat naast twee grote schermen. De zaal is kleurrijk weergegeven met roze, groene en paarse tinten. In de lucht zijn getekende iconen te zien, zoals een wifi‑symbool, sterren en een papieren vliegtuigje.
Illustratie: Julika Runow

Onder druk van Nederlandse Europarlementariërs onderzoekt de Europese Commissie of de omstreden onderzoeker Harry Pettit zijn beurs van anderhalf miljoen euro mag behouden.

Pettit was tot voor kort universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij staat bekend om zijn radicale tweets over Israël en de oorlog in Gaza. Ook spreekt hij vol lof over de omgebrachte Iraanse dictator Khamenei.

Zijn uitlatingen kostten hem zijn nieuwe baan aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij eigenlijk deze zomer van start zou gaan. Hij moet zijn onderzoek elders voortzetten; een Europese beurs is persoonsgebonden en mag hij dus meenemen.

Maar Nederlandse parlementariërs van de VVD, BBB en SGP willen dat de Europese onderzoeksraad de beurs intrekt, meldde De Telegraaf.

Wangedrag?
De Europese Commissie bevestigt nu dat ze de aantijgingen tegen Pettit onderzoekt en daarbij kijkt naar de mogelijke gevolgen voor zijn beurs. Volgens een woordvoerder kan een subsidie inderdaad stopgezet worden, als er sprake is van ‘professioneel wangedrag’. Of dat bij Pettit het geval is, moet nog blijken.

Overigens staat er nog geen handtekening onder de toekenning aan Pettit, meldt de ERC. Waarschijnlijk omdat hij nog geen instelling heeft waar hij zijn onderzoek kan uitvoeren.

Klachten over onderzoeksbeurs van pro-Palestijnse Pettit

