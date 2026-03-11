Belagers bestuurslid Vrije Universiteit staan terecht voor mishandeling

Afbeelding: Mohamed Hassan via Pixabay

Het OM verdenkt twee pro-Palestijnse demonstranten van de mishandeling van een bestuurslid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd vorig jaar geslagen en liep gehoorschade op doordat demonstranten met een megafoon in zijn oor schreeuwden.

Vanuit een pro-Palestijns tentenkamp op de campus van de VU kregen demonstranten bestuurslid Marcel Nollen in het oog. Toen ze achter hem aankwamen, vluchtte hij een gebouw in. Nollen werd klemgezet in de draaideur en geslagen, meldde universiteitsblad Ad Valvas.

De belagers schreeuwden bovendien met een megafoon in zijn oor. De politie moest hem uiteindelijk bevrijden. De actie ging Nollen te ver, zei hij destijds. “Mensen voelen zich hierdoor onveilig.”

Mishandeling

Afgelopen dinsdag stonden twee verdachten voor de rechter op verdenking van vrijheidsbeperking, schrijft Ad Valvas. Het OM voegde daar dinsdag ‘mishandeling’ aan toe. Nollen zou blijvende oorsuizingen aan het incident hebben overgehouden.

De rechter stelde de inhoudelijke behandeling van de zaak vier weken uit, omdat het OM kort van tevoren met drie nieuwe getuigenverklaringen van campusbeveiligers kwam. De advocaten van de verdachten hadden nog geen tijd gehad om die te bestuderen.

Over de verdachten is niets bekend. Het OM was vanochtend niet in de gelegenheid om op vragen te reageren.