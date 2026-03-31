Brabantse hogeschool krijgt boete van 347 duizend euro

De hogeschool Habeo+, voorheen Avans+, krijgt een boete van 347 duizend euro. De instelling haalde tientallen Indonesische verpleegkundigen naar Nederland onder valse voorwendselen.

In totaal legt de Arbeidsinspectie 700 duizend euro aan boetes op. Naast Habeo+ krijgen ook twee zorginstellingen uit Flevoland en Drenthe een boete.

De particuliere hogeschool en de zorginstellingen zouden samen met een bemiddelingsbureau minstens 62 Indonesische verpleegkundigen onder valse voorwendselen naar Nederland hebben gehaald om hier het tekort in de zorg op te vangen, meldt de Arbeidsinspectie.

De verpleegkundigen werd een baan en een opleiding beloofd: ze zouden 16 uur per week als stagiair aan de slag gaan en daarnaast nog 16 uur werkzaamheden verrichten bij de zorginstellingen. Maar in de praktijk werden ze volledig als werknemers ingezet.

De hogeschool en de zorginstellingen wilden op deze manier jaarlijks 1.200 studenten naar Nederland halen. Inmiddels is deze constructie gestopt, aldus de Arbeidsinspectie.

Geen studenten werven

Onder druk van een rechtszaak moest Habeo+ al honderdduizend euro betalen aan tientallen Indonesische studenten vanwege het niet nakomen van afspraken. Bovendien besloot een landelijke commissie dat de hogeschool minstens twee jaar geen studenten van buiten Europa mag werven.

Habeo+ was jarenlang de private onderwijstak van Avans Hogeschool, maar vorig jaar zijn ze uit elkaar gegaan. De situatie met de Indonesische verpleegkundigen was volgens een woordvoerder van Avans destijds niet de directe aanleiding, maar wel “onderwerp van gesprek”.