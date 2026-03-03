Nieuw boek van Avansmedewerker Inge Duine over zwijgen in families

Omslag boek Alles wat er is

Communicatiedocent Inge Duine heeft een nieuw boek uitgebracht. In Alles wat er is vertelt ze het verhaal van een familie waarin drie zelfdodingen plaatsvinden. Fictie, maar wel gebaseerd op haar eigen leven.



Alles wat er is gaat over zwijgen na heftige familiegebeurtenissen zoals een overlijden en hoe dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zoals in de familie van Duine, waar in de jaren tachtig drie familieleden tot suïcide overgingen. “In onze familie sprak niemand daar ooit over. Wat mijn moeder daarbij voelde bijvoorbeeld, wist ik niet”, vertelt Duine, voor wie het thema zwijgen altijd een aanwezige factor bleef in haar leven.



Helend

Zelf merkte de Avansmedewerker, tevens columnist voor Punt, dat ze ook niet de makkelijkste prater is. Schrijven gaat haar een stuk beter af. Daarom besloot ze het verhaal op papier te zetten. “Mijn moeder vond het niet tof dat ik hierover ging schrijven. Maar toen ze overleed, merkte ik dat het schrijven voor mij helend was in de omgang met haar dood. Het verhaal moest eruit”, zegt Duine. “Schrijven is een uitlaatklep voor mijn emoties. Ik kan daarmee woorden geven aan een gevoel, er iets van maken. De ijzige stilte die er hing, heb ik voor mezelf met dit boek kunnen openbreken. Dat is heel fijn.”



Voor het boek keek ze naar haar eigen familiegeschiedenis. Daar vond ze meer over in een boek geschreven door een neef, die ook al eens in hun verleden dook. Gedeeltes van haar familiegeschiedenis combineerde ze met het fictieve verhaal van Mira, de hoofdpersoon in het verhaal van wie de moeder ernstig ziek wordt. Je volgt Mira in drie tijdsperiodes.



Zware thema’s

In het boek komen zware thema’s voorbij zoals zelfdoding, maar volgens Duine is het niet zo dat het alleen maar over de dood gaat. “Dat heb ik geprobeerd te voorkomen. Het is ook positief. Dat komt denk ik doordat je het vanuit het perspectief van Mira leest, ook toen ze nog een kind was. Dat zorgt voor een onbevangen blik”, zegt Duine.

Inge Duine

Ook voor studenten

Volgens haar uitgever zijn vrouwen van vijftig die veel lezen en nadenken over hun familie de doelgroep van het boek. De Avansmedewerker denkt zelf dat het voor een bredere doelgroep interessant is, ook voor studenten. “Ik vind dat het voor mensen is die iets moeilijks meemaken in hun familie, waar ze vervolgens niet over praten. Ik hoop dat zij door dit boek dingen uit hun familie bespreekbaar durven maken.”



Opener geworden

Duine, die al meerdere boeken uitbracht, deed acht jaar over het schrijven van Alles wat er is. Dat het nu af is, vindt ze fijn. “Ik wilde het best mogelijke verhaal op papier krijgen, dat ik zelf ook wilde lezen.” Ze merkte dat ze door het schrijven van dit boek een stuk opener werd. “Ik zeg nu sneller wat ik vind over dingen in het leven, heb wat meer het hart op de tong. Dat is fijn, want dan ruim je misverstanden uit de weg.”



Het boek verschijnt vandaag, een week voor de Boekenweek. In die week geeft Duine als onderdeel van de Avans-keuzemodule Veerkracht de cursus Schrijf je hoofd leeg. Daarin gaan studenten op een laagdrempelige manier schrijven over wat ze bezighoudt. “Schrijven is voor mij een manier om me te uiten, dat kan studenten ook helpen.”



Alles wat er is bestel je via deze pagina.