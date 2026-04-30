Collegegeld stijgt naar 2.771 euro

Per september 2027 gaan studenten hoogstwaarschijnlijk 2.771 euro collegegeld betalen voor hun opleiding aan een hogeschool of universiteit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS over de inflatie.

Het wettelijke collegegeld volgt de inflatie. Brandstof, boodschappen en cafébezoek worden duurder, dus dan gaat het collegegeld – met enige vertraging – ook omhoog.

Voor de maand april heeft het CBS nu een ‘snelle raming’ beschikbaar , oftewel een eerste inschatting. Dit getal kan dus nog veranderen, maar voor het nieuwe collegegeld heeft dat weinig gevolgen.

Het ministerie van Onderwijs bepaalt het nieuwe tarief aan de hand van de inflatie in een jaar tijd: van mei 2025 tot en met april 2026. Gemiddeld was de inflatie toen 2,85 procent. Het collegegeld gaat daarom met 77 euro omhoog.

Dit studiejaar betalen studenten 2.601 euro. Komende september wordt dat 2.694 en een jaar later dus 2.771 euro. Het zal hooguit één of twee euro schelen, als het CBS toch tot een ander percentage komt. Het ministerie van Onderwijs zal het officiële nieuwe tarief ergens in de komende maanden bekendmaken.

Tarief 2027 gebaseerd op inflatie CBS

Alleen april

Tot 2022 was het nieuwe collegegeld gebaseerd op de inflatie in één maand, namelijk april. Het verschil was meestal een paar tientjes. Maar in april 2022 was de inflatie uitzonderlijk hoog (bijna tien procent) en de politiek schrok dat het collegegeld meer dan 200 euro zou stijgen.

Toenmalig minister Robbert Dijkgraaf paste snel de regeling aan: voortaan zou het ministerie zich baseren op de inflatie in een heel jaar, wat minder pieken en dalen zou geven. Een jaar later kwam die forse stijging alsnog.

Wettelijk

Let wel, dit gaat alleen over het wettelijke tarief. De overheid bekostigt in principe één bachelor en één master. Wie daarna een tweede studie wil doen, betaalt daarvoor het instellingtarief, dat universiteiten en hogescholen naar eigen inzicht mogen vaststellen en dat meestal duizenden euro’s hoger ligt.

Wel zijn er uitzonderingen voor omscholing naar de zorg of het onderwijs, gezien het tekort aan personeel in die sectoren. Ook voor dubbelstudenten is iets geregeld: zij mogen beide studies tegen het gewone tarief afmaken.