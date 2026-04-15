Hogescholen willen van TikTok af

Foto via Pixabay, Amrothman

De Vereniging Hogescholen heeft haar leden geadviseerd te stoppen met TikTok, omdat de privacy- en veiligheidsrisico’s te groot zijn: “Het mediaplatform past niet bij onze publieke waarden.”

“De hogescholen zijn nu onderling aan het afstemmen hoe ze TikTok zorgvuldig uit kunnen faseren”, vertelt de VH-woordvoerder. “Een aantal instellingen heeft nog projecten en campagnes lopen op het platform, dus dat vraagt om enige afstemming.”

Universiteitenvereniging UNL laat weten dat de koepel geen specifiek advies heeft over het gebruik van TikTok: “Het is aan de individuele universiteiten om te besluiten of zij er wel of geen gebruik van maken.”

Spionagerisico

Het is niet voor het eerst dat het Chinese programma onder vuur ligt in het hoger onderwijs. Drie jaar geleden vroeg Hogeschool Saxion zijn medewerkers om de applicatie niet te gebruiken op werktelefoons. Ook de Erasmus Universiteit gaf medewerkers het dringende advies het te verwijderen vanwege “een verhoogd spionagerisico” .