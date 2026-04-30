Vereniging Hogescholen adviseert instellingen te stoppen met TikTok, Avans gaat vooralsnog door

De Vereniging Hogescholen adviseert hogeronderwijsinstellingen te stoppen met het gebruik van TikTok vanwege privacy- en veiligheidsrisico’s. Avans gaat vooralsnog door met het plaatsen van videocontent op het medium, maar volgt de discussie nauwlettend.



Het contentteam van de hogeschool sorteert al enige tijd voor op een vertrek van TikTok. De discussies rondom het wel of niet gebruiken van het medium in het hoger onderwijs, speelt immers al langer.

Avans beschouwt TikTok niet als een hoofdkanaal voor de content. Avans plaatst er vooral ‘leuke dingetjes’ om af en toe bij de doelgroep voorbij te komen en als merk op het platform aanwezig te zijn. Het doel daarvan is de naamsbekendheid bevorderen, niet om inschrijvingen of bezoeken aan open dagen te realiseren, is de uitleg van team social media van Avans. Op het medium adverteert de hogeschool niet en speciale content wordt er nauwelijks voor gemaakt.

Avans zet voornamelijk in op Instagram, YouTube en Linkedin. Op die kanalen zitten jongeren, afgestudeerden, het werkveld en onderzoekspartners.

Samen stoppen

Het meest recente advies van de Vereniging Hogescholen wordt op Avans serieus genomen, maar een account heeft het nog wel. Dat doet het enerzijds vanwege naamclaiming: voorkomen dat iemand anders met de naam Avans aan de haal gaat. Datzelfde doet Avans nu op medium X, waar het al jaren niets op plaatst. TikTok is ook het platform waar het jongste deel van de doelgroep van Avans het vaakst actief is. Daar zomaar mee stoppen, is dan niet zomaar iets volgens het team social media.

Wat ook meespeelt in het wel of niet stoppen met TikTok, is gebaseerd op wat concurrentie doet: veel andere onderwijsinstellingen maken nog wel gebruik van het medium. Daarom blijft de hogeschool met social media-afdelingen van andere onderwijsinstellingen gesprekken voeren over de aanwezigheid.