Kleine hbo-lerarenopleidingen willen miljoenensteuntje in de rug

Hogescholen vragen extra geld om hun kleine lerarenopleidingen te versterken. Ze kunnen de terugloop van het aantal studenten niet in hun eentje opvangen, zeggen ze vandaag tegen de Tweede Kamer.

De gevolgen van het lerarentekort doen zich voelen. Er vallen lessen uit, er staan onbevoegde docenten voor de klas en soms moet een school vakken als Duits of Frans schrappen bij gebrek aan leraren.

Jongeren staan niet in de rij om leraar te worden. Met name lerarenopleidingen Nederlands, Frans, Duits, wiskunde en andere bètavakken trekken maar weinig studenten, waardoor de tekorten voorlopig niet zijn opgelost.

Het zijn kwetsbare opleidingen, staat in een actieplan dat de Vereniging Hogescholen vandaag aan de Tweede Kamer heeft overhandigd. Ze vragen structureel 18 miljoen euro extra plus eenmalig 7,5 miljoen euro.

Met dat geld kunnen ze beter samenwerken, zeggen de hbo-instellingen, bijvoorbeeld door gemeenschappelijke vakken voor studenten van verschillende opleidingen te ontwikkelen.

Meer lesbevoegdheden

Daarnaast zou het aantrekkelijker moeten worden om meerdere ‘bevoegdheden’ te behalen, menen de lerarenopleidingen. Dan kunnen leraren verschillende vakken geven. Of ze werken zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Ook zou er iets aan de reputatie van het vak moeten gebeuren. Kleine lerarenopleidingen kunnen alleen ‘levensvatbaar’ blijven als er voldoende studenten komen, meent de Vereniging Hogescholen. Maar de studentenaantallen dalen juist.

Bezuinigingen

Vrijwel alle politieke partijen vinden het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs een probleem. Toch bezuinigde het vorige kabinet (PVV, VVD, NSC en BBB) op onderwijs. Daarbij kregen ze steun van de christelijke partijen en JA21.

Inmiddels zit er een minderheidskabinet van D66, CDA en VVD, dat de bezuinigingen wil terugdraaien met 1,5 miljard euro. Het is afwachten of er daarbinnen 18 miljoen euro beschikbaar is. De nieuwe minister van Onderwijs, Rianne Letschert, moet haar koers nog uitzetten.

Cijfers

Aan de bacheloropleidingen in het hbo studeerden vorig jaar 8.500 leraren af, van wie de helft aan de pabo (opleiding tot leraar in het basisonderwijs). De lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs zijn veel kleiner. Er studeerden 79 nieuwe leraren Duits af en 67 leraren Frans.