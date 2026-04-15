Pabo groeit tegen de stroom in: ‘Je wordt er geen miljonair van, maar hoeveel ik kan betekenen is onbetaalbaar’  

Eerstejaarsstudenten van de Pabo krijgen les.

De opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) kreeg er op Avans in dit collegejaar 227 studenten bij. Dat is een groot verschil met het jaar ervoor, toen er 163 nieuwe studenten bijkwamen. Het totale aantal nieuwe Avansstudenten groeide met 1,5%, blijkt uit cijfers van DUO. Wat is de verklaring van de Pabo voor deze groei? En waarom kiezen studenten voor deze studie?

Als eerstejaarsstudent Ryan van Hooijdonk vertelt dat hij de Pabo doet, krijgt hij regelmatig verbaasde reacties. “Ik ben een jongen en in mijn klas zitten vier jongens en twintig meisjes. Het stigma dat het een meisjesstudie is, is er onterecht nog wel.” Hij trekt zich er weinig van aan. Zijn reden om voor het basisonderwijs te kiezen is simpel en persoonlijk: “Je bent als meester echt onderdeel van iemands leven. Iedereen is anders en jij mag daarop inspelen.”

Ryan is een van de 227 studenten die dit jaar bij Avans aan de Pabo begon, het hoogste aantal in zes jaar. Vergeleken met het dieptepunt in 2023, toen er nog 149 eerstejaars waren. Dat blijkt uit een cijfer-tool van de Vereniging Hogescholen, gebaseerd op data van DUO.

Beter imago

Marc Karremens, Pabodocent en coördinator instroom, denkt dat er meerdere factoren zijn die ervoor zorgen dat de studie steeds populairder wordt. “Enerzijds is er veel meer positieve en landelijke aandacht voor het beroep wat het imago van de studie bevordert. Denk aan een hoger salaris voor docenten in het basisonderwijs, dat nu meer gelijk wordt getrokken met tweedegraads docenten in het voortgezet onderwijs”, vertelt Karremans. “Anderzijds kiezen jongeren nu voor een rijk gevarieerd beroep, waar werkgelegenheid en zelfs baangarantie is. Er zijn nauwelijks studenten die thuiszitten na deze studie.”

Persoonlijke aandacht voor kinderen

Sophie Emmen, derdejaars aan de Pabo op Avans, liep snuffelstages bij zowel de kinderopvang als het onderwijs voordat ze haar keuze maakte. “Na beide stages sprak het onderwijs me meer aan, omdat je leerlingen dan echt dingen kunt leren. En geen enkele dag is hetzelfde.” De brede oriëntatie als leraar basisonderwijs vindt ze prettig: “Ik wist altijd al dat ik met jonge kinderen wilde werken. Daarnaast vond ik het focussen op één vak niet prettig.” Ryan twijfelde ooit tussen de Pabo en een opleiding tot docent bewegingsonderwijs, maar zag dat niet zitten met het oog op de pensioenleeftijd. “Zo’n sportieve baan houdt je lichaam waarschijnlijk niet vol.”

Sophie loopt momenteel stage in het speciaal onderwijs en is aan het solliciteren voor haar LIO-stage, de laatste grote praktijkperiode voor haar diploma. Ze ziet zichzelf werken op een kleine school of in het speciaal onderwijs, waar de persoonlijke aandacht voor leerlingen centraal staat. Ryan werkt één dag per week op basisschool De Klimop in Hoogerheide. “Het team is leuk, de leerlingen zijn top. Als ik thuiskom en een kind komt ‘hoi’ zeggen, is dat voor mij veel waardevoller dan wat anderen van mijn studiekeuze vinden. Ik ga een baan doen waar je geen miljonair van wordt. Maar hoe veel ik voor hen kan betekenen, dat is voor mij onbetaalbaar.”