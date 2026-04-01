Raad van State: campusverbod student ging te ver

In een hoogopgelopen conflict met haar opleiding had een rechtenstudent zich volgens de Radboud Universiteit zo misdragen dat ze een campusverbod kreeg. Maar dat vindt de Raad van State niet terecht.

Een Nijmeegse student lag met haar opleiding in de clinch over flexibel studeren. De universiteit gaf haar een waarschuwing omdat ze “op een intimiderende, dwingende en niet-respectvolle wijze” zou hebben gecommuniceerd met medewerkers. Toen ze haar moeder had meegenomen naar de studentenbalie werd die door de politie het pand uit begeleid, staat in het vonnis te lezen.

Later kreeg ze een tweede waarschuwing, omdat ze via de telefoon zou hebben geschreeuwd tegen medewerkers en gedreigd had dat ze de universiteit “kapot zou procederen”.

Volgens de universiteit bleef ze de studieadviseur en medewerkers van de studentenbalie bestoken met intimiderende telefoontjes en e-mails. Nadat ze gedreigd zou hebben langs te komen, werd de studentenbalie zelfs tijdelijk gesloten. Uiteindelijk ontzegde de Radboud Universiteit de student drie maanden lang de toegang tot het onderwijs en de onderwijsgebouwen.

De student stapte naar de onderwijsrechters van de Raad van State. Volgens haar was ze nooit bedreigend of intimiderend geweest richting de medewerkers. In het vonnis schrijven de rechters het voorstelbaar te vinden dat het universiteitsbestuur als werkgever aanleiding zag om in te grijpen, maar ze stellen de student toch in het gelijk.

Onvoldoende onderbouwd

Hoewel er volgens hen sprake was van ongepaste communicatie, blijkt uit de stukken niet dat de student medewerkers ook echt persoonlijk heeft bedreigd. Juist omdat het campusverbod bedoeld was voor het beschermen van de fysieke veiligheid in de onderwijsomgeving, had die dreiging zwaarder moeten worden onderbouwd.

Onderwijspsycholoog Henk van Berkel, die een proefschrift schreef over ‘juridisch correct examineren’, maakt zich al langer zorgen over de soms gebrekkig onderbouwde besluiten van onderwijsinstellingen. Deze zaak is daar een voorbeeld van. Het recht op toegang tot onderwijs is volgens hem niet absoluut, maar als je het beperkt moet je dit zeer zorgvuldig motiveren. “Het dossier bevatte wel aanwijzingen voor frequent en onaangepast communicatiegedrag, maar niet voor daadwerkelijke bedreigingen of fysiek onveilige situaties.”

Het Radboud-bestuur had volgens hem beter kunnen kiezen voor een minder ingrijpende maatregel, bijvoorbeeld een beperking van het contact met specifieke afdelingen of personen.