Vakbonden eisen 6 procent meer loon voor universitair personeel

De vakbonden AOb en FNV willen dat de salarissen aan universiteiten met zes procent omhoog gaan en voortaan automatisch meestijgen met de inflatie. Ook willen ze de positie van zwangere medewerkers verbeteren.

Eind juni loopt de huidige universitaire cao af. De vakbonden AOb en FNV gaan deze week aan tafel met universiteitenvereniging UNL om te onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden.

De bonden pleiten voor een salarisverhoging van zes procent. Die moet volgens hen worden uitbetaald “in centen in plaats van procenten”, zodat medewerkers met een lager inkomen er naar verhouding harder op vooruit gaan. Verder willen ze dat de lonen voortaan de inflatie volgen; stijgen de prijzen, dan moeten de lonen ook omhoog.

Contractverlenging bij zwangerschap

Daarnaast willen de vakbonden de positie van zwangere medewerkers verbeteren. Ze eisen dat postdocs met een tijdelijk contract recht krijgen op verlenging van hun contract als ze met zwangerschaps- of bevallingsverlof gaan.

“Zo krijgen postdocs de tijd om hun onderzoek goed af te ronden en van hun verlof te genieten”, zegt bestuurder Donald Pechler van de Algemene Onderwijsbond. “Nu werken ze vaak door, terwijl universiteiten van het UWV het verlof wél uitbetaald krijgen.” Verder pleiten de bonden voor een contractverlenging van één maand voor postdocs die borstvoeding geven of kolven.

Recht op onbereikbaarheid

Een andere wens is dat het ‘recht op onbereikbaarheid’ in de cao komt te staan, zodat universitaire medewerkers niet zomaar gebeld kunnen worden voor elk wissewasje. Buiten je werktijd hoef je niet bereikbaar te zijn, vinden de bonden.

Ook willen ze dat er een betere overwerkvergoeding komt, met name voor docenten in lagere salarisschalen met tijdelijke contracten. Zij hebben vaak een tijdelijk contract van 0,8 fte, maar werken in de praktijk voltijd. Dat moet anders: “Zij moeten een compensatie krijgen voor het overwerk of nog beter een vast contract voor een voltijdbaan.” De AOb en FNV hopen dat er vóór eind juni een nieuw cao-akkoord ligt.