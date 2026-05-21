AMR houdt verkiezingen voor nieuwe studentleden

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) houdt op 9 en 10 juni verkiezingen. De raad, waar twaalf docentleden en twaalf studentleden in zitten, is op zoek naar vier á vijf studentleden die in het nieuwe collegejaar zitting willen nemen. Geïnteresseerde studenten kunnen zich tot 1 juni kandidaat stellen.

Doordat er dit collegejaar meerdere studenten afstuderen, is er ruimte voor nieuwe studenten in de AMR. Studenten die willen meedoen aan de verkiezing, moeten vooraf vijftien steunstemmen verzamelen van andere studenten, docenten of medewerkers. Normaal ligt dat aantal op dertig, maar omdat de verkiezingen al snel naderen, ligt het aantal nu wat lager.



De laatste jaren is er steeds minder animo om medezeggenschapsrollen te vervullen, ook op Avans. Het lukt de AMR nog om genoeg studenten te trekken, maar het wordt wel steeds uitdagender. Om de raadswerkzaamheden te promoten, maakte de raad promovideo’s voor op social media. Daarin onderstrepen de leden het belang van medezeggenschap.

‘Inspraak is belangrijk’

Diederik van Belzen, derdejaarsstudent Accountancy en studentvoorzitter van de raad, hoopt dat studenten zich geroepen voelen om mee te doen aan de verkiezingen. ”Het is belangrijk dat een student inspraak heeft op thema’s zoals onderwijsvernieuwing, toetsing, roostering of AI. De AMR is dé plek waar dat kan, daar komt alles samen.”

Ook is het volgens hem leerzaam om in de AMR te zitten. ”Je leert er samenwerken, vergaderen en onderhandelen. Dat zijn vaardigheden die je niet snel in het klaslokaal opdoet, maar alleen daar”, voegt hij toe. ”En het staat ook goed op je cv.”

Vergoeding

Studenten in de raad zijn volgens Diederik zo’n acht uur per week kwijt aan hun werkzaamheden. Een aantal uur besteden ze aan een wekelijkse vergadering in Tilburg op dinsdag. Voor hun werkzaamheden krijgen ze een vergoeding van zeventien euro per uur. ”Dat is een fijn zakcentje.”

