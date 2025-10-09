Een nieuw collegejaar, een nieuwe AMR: ‘Er beginnen steeds meer kwartjes te vallen’

De AMR voor collegejaar 2025-2026. Foto: Avans

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft – na de verkiezingen van vorig collegejaar – sinds september een gedeeltelijk nieuwe bezetting. Meerdere student- en docentleden zitten voor het eerst in de raad, die meedenkt en -beslist over beleid van de hogeschool. Dat gaat ze goed af, maar het is soms ook wennen.

Romy Kruiswijk, vierdejaarsstudent Chemische Technologie in Breda, is een van de nieuwe studentleden in de raad. Vooraf wist ze niet goed wat ze van haar tijd in de AMR moest verwachten, maar de eerste periode vindt ze leuk. “Ik vind het erg interessant werk en de sfeer is ook goed, wanneer we wekelijks met iedereen samenkomen.”



Als lid van de opleidingscommissie had ze al wel wat ervaring met medezeggenschap, maar in die functie kwam vooral de Onderwijs- en Examenregeling (OER) aan bod. Nu behandelt ze Avansbrede thema’s. “Ik moest daar even aan even wennen, maar het is heel boeiend. Je mening in de AMR heeft echt invloed”, zegt de Avansstudent. “Er wordt ook niet verwacht dat je alles in één keer snapt, daar krijg je tijd voor.”



Romy zit in de werkgroep Opleiding, Onderzoek en Studentzaken. Daar houdt ze zich bezig met bijvoorbeeld de kader-OER, een onderwerp dat haar aan het hart gaat. “Dat is namelijk nog net niet de studentenbijbel. Als er iets in verandert, raakt dat de student. Omdat ik zelf ook student ben, maak ik me daar hard voor.”



Ver-van-mijn-bedshow

Voor Claire van Loon, derdejaarsstudent Art & Research in Breda, is haar eerste periode in de AMR behoorlijk wennen. Voor ze lid werd van de raad, had ze er namelijk nog nooit van gehoord. “Wat ik kon verwachten, wist ik dus niet. Ik vind het steeds leuker worden, maar soms vind ik het eerlijk gezegd ook supersaai”, geeft ze toe. “Dat komt doordat er onderwerpen aan bod komen die ik niet snap. Relevant en Robuust Avans voelt soms bijvoorbeeld nog als een ver-van-mijn-bedshow. Maar er vallen steeds meer kwartjes en daardoor bevalt het me ook steeds beter.”



De Avansstudent was klassenvertegenwoordiger bij haar opleiding op St. Joost School of Art & Design en zag dat het op die locatie de laatste tijd onrustig was. Over de gebeurtenissen daar had ze een mening, die opviel bij anderen. “Mijn begeleider zei: ‘Als jij je niet aanmeldt als AMR-lid, doe ik het voor je'”, aldus Claire, die het wel zag zitten. “De AMR is dé plek om iets aan de situatie te doen.” Toch is haar eigen academie niet het enige wat de student belangrijk vindt. “Het waarborgen van andere studies en studentenwelzijn is voor mij het allerbelangrijkste”, zegt Claire.



Dat het werk Claire steeds beter bevalt, komt ook door haar collega’s. Die helpen haar zich thuis te laten voelen. Zeker tijdens koffiemomenten. “Daar kom je er bijvoorbeeld achter waarom ze zich hard maken voor bepaalde thema’s. Ik ben er altijd ruim op tijd, zodat ik genoeg tijd heb om een praatje te maken met anderen.”



Koersen met tegenwind

Ook Eric Zetz, docent Sales en Marketing bij de Associate degrees in Den Bosch, is positief over zijn eerste periode in de raad. “Het bevalt heel goed. Naast mijn werk als docent heb ik altijd extra activiteiten opgepakt, zoals het opbouwen van het onderwijscurriculum bij mijn academie en ik zat in de deelraad. Dat soort werkzaamheden interesseerden me altijd al”, vertelt hij. “Zeker nu er veel speelt bij Avans en de hogeschool in een situatie komt waarin ze nog nooit hebben gezeten. Avans moet bewijzen dat ze kunnen koersen met tegenwind, dat is een leuke uitdaging.”



De Avansmedewerker gaat met een kritische blik naar de dossiers kijken die bij de raad binnenkomen. “Maar ik houd wel het collectief in de gaten, ik ben niet bewust tegendraads. Als iets wordt voorgesteld, bekijk ik het graag vanuit verschillende perspectieven”, zegt Zetz. Zijn kracht ligt bij het nadenken over mogelijke gevolgen van plannen. “Het goed doordenken en uitwerken van veranderplannen en de impact op de operatie doorgronden is vaak een belangrijk aandachtspunt. Daarin kan ik heel functioneel zijn.”

Brede kennis

Zetz is voorzitter van de werkgroep Huisvesting & ICT. “Daar heb ik sterke affiniteit mee en die rol past me. Ook de financiële aansturing van de organisatie en de inrichting van onderwijs en accreditatie vind ik interessant. Ik kan breed meepraten over thema’s”, zegt hij.



Het AMR-lid blikt later tevreden terug op zijn tijd in de AMR als hij het Ad-onderwijs heeft kunnen borgen in de organisatie. “Zodat studenten bij wie die onderwijsvorm past, daar echt tot hun recht komen”, aldus de Avansmedewerker. “Ik ben ook tevreden wanneer ik een bijdrage heb mogen leveren aan Avans als geheel toekomstvast maken”, zegt hij doelende op dossiers als Relevant en Robuust.



Uitnodiging

Volgens Avansstudent Claire zijn er een hoop studenten die niet weten wat de AMR doet en hoe de raad invloed heeft op het beleid van de hogeschool. Daarom nodigt ze geïnteresseerden uit langs te komen bij de openbare vergaderingen op dinsdagmiddag in Tilburg. “Dat kan een verrijking zijn voor je studie en het is goed om eens uitgedaagd te worden.”



Heb je interesse om als student of medewerker een vergadering van de AMR bij te wonen? Mail dan naar amr@avans.nl.

Edwin Zeelenberg, voorzitter van de AMR:

“We zijn blij met de nieuwe leden in de raad. Studentleden laten goed van zich horen in discussies en bekijken zaken breder dan alleen vanuit het perspectief van hun eigen opleiding. Ook personeelsleden trekken verantwoordelijkheid naar zich toe en voegen veel waarde toe aan de verschillende wijzen waarop je naar een dossier kunt kijken.



Twee jaar geleden was ook de helft van de raad nieuw, maar nu hebben we de tijdsdruk om snel ‘op vlieghoogte’ te komen voordat we starten met de behandeling van de deelopdrachten van Relevant en Robuust. De komende tijd staan er trainingen en een teambuildingstraject gepland, zodat we er alles aan gedaan hebben om belangrijke dossiers zo zorgvuldig mogelijk te kunnen behandelen. Ook maakte de raad de laatste tijd kennis met het college van bestuur en de raad van toezicht.”