Minister moet 46 Palestijnen helpen hierheen te komen

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal



Zo’n grote moeite is het niet, vindt de rechter. De minister kan best 46 Palestijnen helpen om Gaza te verlaten, hun visum op te halen en hierheen te komen voor studie of onderzoek.

Sommigen zijn inmiddels al hier, maar enkele maanden geleden had een groep 46 Palestijnen moeite om de grens naar Jordanië over te steken. Daar lagen documenten op de Nederlandse ambassade, waarmee ze hierheen konden komen voor een opleiding of onderzoeksplek.

De overheid zou deze mensen consulaire bijstand moeten geven, vonden de gastuniversiteiten. Wageningen hielp drie van deze Palestijnen in een rechtszaak tegen de Staat. Die rechtszaak verloren ze, maar er volgde een hoger beroep.

Het probleem is alleen: het hoger beroep kan lang duren, dus als deze mensen alsnog winnen hebben ze er weinig meer aan. Daarom vroegen ze bij de rechter om een ‘voorlopige voorziening’, oftewel een voorlopig oordeel over hun hulpvraag.

Uitkomst

De minister moet hen inderdaad helpen, is daarvan de uitkomst. Het is immers maar een kleine moeite. Deze mensen hoeven niet uit het land opgehaald te worden, het zou alleen fijn zijn als de overheid zich via de diplomatiek inspant om hen de grens met Jordanië te laten passeren.

Het gaat in deze uitspraak dus om een afweging van belangen. De gevolgen voor de Palestijnen zijn groot: zij kunnen sowieso hun recht niet halen in hoger beroep, omdat de procedure lang kan duren. Daar staat tegenover dat de gevraagde inspanning van de overheid gering is.

Een eerdere voorlopige voorziening viel afgelopen maart al in het voordeel van twee Palestijnse studenten uit. Zij zouden naar Wageningen Universiteit komen voor een masteropleiding.

Asiel?

Dat schoot regeringspartij VVD in het verkeerde keelgat. De partij is bang dat deze mensen hier asiel aanvragen. Asiel aanvragen is een recht, antwoordt het ministerie op schriftelijke vragen, dus dat kun je doen als je hier eenmaal bent.

En de voorlopige voorziening? Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen kan zich “naar vorm noch naar inhoud” in de getroffen voorziening vinden, staat in het antwoord aan de VVD. In het hoger beroep zal dit standpunt verdedigd worden. “Dit laat uiteraard onverlet dat uitvoering zal worden gegeven aan de getroffen voorzieningen in de desbetreffende zaken.”