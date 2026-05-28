Het vriendenboekje van Punt: Noor zou graag Gordon Ramsay willen ontmoeten

Wat is je lievelingseten? Wat is je favoriete serie? Allemaal vragen die horen in een vriendenboekje. Punt stelt ze in deze rubriek aan studenten van Avans. Op deze bladzijde is Noor Griffioen, tweedejaarsstudent aan de Pabo, aan het woord.

Welk nummer luister jij momenteel veel?

”Close Up van Olivia Dean. Dat is een lekker nummer, haar muziek vloeit echt. Ik deed mijn best om tickets te bemachtigen voor haar concert in Nederland, maar tevergeefs. Ze is helemaal hot and happening. Ik heb wel kaarten voor het concert van Noah Kahan in Zweden, daar heb ik veel zin in.”

Waar kijk je naar uit?

”In september ga ik mijn minor volgen in Zweden. Ik ga daar vakken volgen aan de universiteit. Ik ben nog niet eerder zo lang op mezelf geweest. Ik verheug me om me te verbreden in mijn studie, maar ook om mezelf te ontwikkelen. Ook ga ik er de natuur ontdekken: Scandinavië is prachtig.”

Wat is je lievelingseten?

”Ik ben fan van de Italiaanse keuken en van spaghetti bolognese in het bijzonder. Het geheim is om ‘m lang te laten staan, daar wordt het beter van. Geduld is een schone zaak.”



Welke film of serie raad je iedereen aan?

”De serie Community is heel grappig. Het is luchtig en raar op een leuke manier. Je kunt ook op ieder moment inspringen. The Good Place vind ik ook leuk, die zet me wat meer aan het denken. Soms heb ik zin in een serie die je op de achtergrond kunt volgen, soms is wat meer diepgang fijn.”

Wat is je favoriete sport?

”Mijn vriend heeft me geïnfluencet om voetbal te kijken. Hij is fan van Manchester United, dus ik nu ook. Het is leuk om samen een hobby te delen. Wedstrijden van de club kijken we op de bank met voetbalshirts aan.”



Wie zou je graag eens willen ontmoeten?

”Ik houd van koken, een beroemde chef ontmoeten om te praten over recepten lijkt me wel wat. Yotam Ottolenghi en Gordon Ramsay, bijvoorbeeld.”



Heb je een celebrity crush?

”Op het moment niet. Vroeger was het Mega Toby. Zijn heldhaftigheid sprak me wel aan. Dat duurde tot ik naar de middelbare school ging.”



Welke hobby wil je oppakken?

”Ik heb een tijd geprobeerd gebarentaal te leren, dat wil ik graag weer oppakken. Als horend persoon kun je zo twee werelden aan elkaar verbinden, dat vind ik heel interessant.”

