Record: Van Hall Larenstein voor de zesde keer bovenaan in ranglijst SustainaBul, Avans vierde

Illustratie: Elmarye Aaij

Van Hall Larenstein evenaart het record van Wageningen Universiteit: voor de zesde keer staat deze hogeschool bovenaan in de SustainaBul-ranglijst voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. Avans Hogeschool staat vierde op de ranglijst.

Probeert uw universiteit of hogeschool water en energie te besparen? Is er aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs en onderzoek? En hoe zit het met de kantine?

De idealistische Studenten voor Morgen hebben dertien universiteiten en twintig hogescholen beoordeeld op duurzaamheid. Het is de vijftiende keer dat ze hun SustainaBul-ranglijst maken.

Winnaar

Van Hall Larenstein is opnieuw tot winnaar uitgeroepen. Op nummer twee en drie staan de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit. Ook Avans Hogeschool en de Radboud Universiteit Nijmegen behoren tot de kopgroep, zeggen de makers van de ranglijst.

Het is de zesde keer dat Van Hall Larenstein wint. Dat lukte Wageningen Universiteit in het verleden ook zes keer, voor het laatst in 2021.

Zo’n veertig rankers hebben aan de ranglijst meegewerkt. Ze zochten openbare informatie en stuurden de instellingen een vragenlijst toe. Bovendien konden onderwijsinstellingen op een voorlopige uitkomst reageren en desgewenst extra informatie toesturen.

In de ranglijst staan geen precieze scores meer. In plaats daarvan kun je op acht verschillende thema’s zien of de instellingen tot de kopgroep behoren (goud), middelmatig scoren (zilver) of in de achterhoede verblijven (brons). De makers willen minder nadruk leggen op onderlinge competitie, staat in het persbericht.

De studenten zetten alle universiteiten en de grootste hogescholen in de ranglijst. Er komen geen kunsthogescholen of zelfstandige pabo’s in de lijst voor: kleinere hogescholen doen alleen mee als ze dat zelf willen. Hogeschool Inholland staat helemaal onderaan.

Best practice

Er zijn speciale prijzen voor goede voorbeelden (best practices) in het hoger onderwijs. De winnaar van die categorie is hogeschool BUas, die in een speciaal project de natuur een ‘stem’ geeft in het beleid van de onderwijsinstelling.

De Universiteit Maastricht staat op nummer twee met de Student Sustainability Challenge, waarin studenten de kans krijgen om een duurzaam initiatief binnen de universiteit op te zetten. Van Hall Larenstein ten slotte wint de derde prijs voor het initiatief ‘Samen leren werken aan transities’, dat duurzaamheid tot uitgangspunt van het onderwijs moet maken.

De SustainaBul is vrijdag uitgereikt tijdens het duurzaamheidsfestival Groene Peper. In het mbo is er een vergelijkbaar initiatief.