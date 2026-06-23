23-jarige student uit Nijmegen krijgt zes jaar cel voor verkrachting van vier medestudenten

Een student van de Radboud Universiteit Nijmegen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor het verkrachten van vier medestudenten. Daarnaast moet hij 21 duizend euro schadevergoeding betalen.

In totaal deden zeventien vrouwen melding van verkrachting of aanranding, schrijft universiteitsblad Vox. Vijf van hen deden daadwerkelijk aangifte. Twee recentere aangiftes worden nog onderzocht door het Openbaar Ministerie.

De rechtbank acht vier verkrachtingen bewezen. De student heeft “op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers”, schrijft de rechtbank. “Hij heeft het zelfbeschikkingsrecht op hun eigen lichaam in vergaande mate geschonden. Dit heeft hij gedaan, enkel ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens.”

Voor de slachtoffers was het een heel beangstigende situatie. “Zijn wil was wet, hij duldde geen ‘nee’ van de vrouwen”, aldus de rechtbank.

‘Een monster’

Volgens Vox benaderde de student vrouwen in het Nijmeegse uitgaansleven en via datingapps en nam hij hen mee naar zijn studentenkamer. Daar werd hij ruw en hardhandig: hij kneep hun keel dicht en dwong hun handen of hoofd richting zijn geslachtsdeel. In de zomer van 2025 werd hij gearresteerd.

De student is vrijgesproken van één verkrachting, waarvoor de rechter niet genoeg bewijs zag. De student had wel haar keel dichtgeknepen, maar dat zou mishandeling zijn en niet seksueel geweld. Dat was de aanklacht niet, dus kon hij daar niet voor veroordeeld worden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De man zit op het autistische spectrum en heeft narcistische persoonlijkheidstrekken, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. Door zijn stoornis zou hij sociale en non-verbale signalen minder goed herkennen.

Desondanks acht de rechtbank een gevangenisstraf van zes jaar passend. Het OM had acht jaar geëist.

21.000 euro schadevergoeding

Naast de celstraf moet de student in totaal 21 duizend euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Ook krijgt hij een ‘gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel’ opgelegd om het risico op herhaling te verkleinen. Dat kan een enkelband zijn, maar bijvoorbeeld ook een gebiedsverbod of verplichte therapie.