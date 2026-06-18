Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor 26-jarige oprichter Vrijmoedige Studentenpartij

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De oprichter van de extreemrechtse Vrijmoedige Studentenpartij Marlon U. krijgt 240 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor de mishandeling en discriminatie van een medestudent. Ook VSP-lid Reinout V. krijgt een taakstraf.

Tijdens een borrel op de campus van de VU Amsterdam in november ontstond er ruzie nadat Marlon U., samen met een ander VSP-lid, een nazi-lied zong. Een medestudent sprak hen daarop aan, waarop de student tegen de grond werd gewerkt en in zijn gezicht werd gestompt.

Volgens de rechtbank riep U. daarbij dat het slachtoffer, dat van Egyptische afkomst is, “gedeporteerd” zou worden. Ook schold hij een omstander uit met het n-woord.

De rechtbank spreekt van een “poging tot zware mishandeling” en stelt dat er sprake was van een “discriminatoir oogmerk”. U. is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijk celstraf. Partijlid Reinout V. krijgt 180 uur taakstraf.

Bloedneus

Volgens de verdediging ging het om “slechts een bloedneus”. Ook zou van discriminatie geen sprake zijn, omdat de uitlatingen “onder hoge emoties” zouden zijn gedaan. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee: de emoties doen niets af aan het discriminerende karakter, dat leidt “tot gevoelens van angst en onveiligheid”, ook in de studentenwereld.

En dat er ‘slechts’ sprake was van een bloedneus, zegt de rechtbank, was vooral een kwestie van geluk. U. heeft het hoofd van het slachtoffer tegen de grond gedrukt en gestompt. Het had zomaar ernstiger af kunnen lopen.

Taxichauffeur

Toch wordt de beperkte schade bij het slachtoffer wel meegewogen. Ook “heeft verdachte al grote gevolgen ondervonden door zijn handelen”, stelt de rechtbank. Door de grote media-aandacht zou U. zijn baan als taxichauffeur zijn kwijtgeraakt en moeite hebben met het vinden van nieuw werk. V. zou mogelijk studievertraging hebben opgelopen.