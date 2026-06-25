Foto: Ilse Wolf

Na de zomer draai ik mee in de minor Veranderen is mensenwerk. Niet dat ik hier expert in ben, maar de minor waar ik eigenlijk op was ingezet ging niet door vanwege te weinig inschrijvingen.

Omdat ik de beroerdste niet ben, zei ik ja. Ik had ook geen keuze, eerlijk gezegd. Want anders moest ik Nederlands of Kritisch denken geven, vakken waar ik ook al geen expert in ben…

Waar ben ik eigenlijk wel goed in?

In verhaaltjes schrijven natuurlijk, maar ja, dat wordt steeds minder belangrijk door onze grote vriend Chat. Dat is een zijspoor dat ik nu niet wil bewandelen, ook al is de titel van deze column ‘Mensenwerk’.

Terug naar de minor, waarbij de aanpak Appreciative Inquiry centraal staat. Ik bestelde het basisboek en las over het 4D-model: Discover, Dream, Design en Deliver.

Hey, had ik hier al niet eens mee te maken gehad? Helemaal aan het begin van mijn Avanscarrière toen AI (Appreciative Inquiry, niet Artificial Intelligence), de basis vormde voor de veranderaanpak van het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014, van dit geinige filmpje.

Er waren geen doelen, er was een ‘wenkend perspectief’. En ondertussen mochten we duizend bloemen laten bloeien en waren er tónnen beschikbaar om het onderwijs en onderzoek anders in te richten. Die tijd is voorbij; het geld is verdampt en volgend jaar geef ik les in AI.

In het basisboek ging het daarna over verschillende soorten metaforen voor organisaties; zo heb je de machines, de organismes en de netwerkorganisaties. Bij machines ligt de focus op efficiëntie en functionaliteit. Mensen zijn een radertje in de machine en vervangbaar.

‘Die tijd is voorbij, het geld is verdampt’

Hmm… is Avans een machine? Ik denk het. Zeker als je kijkt naar een taaklastmodel als Xedule, waarbij het vooral gaten vullen is.

Maar is het niet logischer dat Avans een ‘organisme’ is, met een continue focus op groei en ontwikkeling? Moet dát als onderwijsinstelling niet ons uitgangspunt zijn? Niet alleen voor onze studenten, ook voor de medewerkers?

Ik had geen tijd om hier verder over na te denken, ik moest mezelf immers professionaliseren. Op de volgende bladzijde van het basisboek las ik dat het maken en vertellen van betekenisvolle verhalen bij AI een centrale plaats inneemt.

Hey, dat is iets waar ik wél goed in ben, verhaaltjes maken.

Uh… ChatGPT en Gemini kunnen dat ook hoor.

Nee, niet op problemen focussen, maar waarderend kijken, net als bij AI, Appreciative Inquiry.

Oké, als ik waarderend kijk, geloof ik in de kracht van mensenwerk, meer dan in de kracht van die andere AI, artificial intelligence. En hoe verder ik in het basisboek kwam, hoe meer ik me aangetrokken voelde tot het positieve karakter van AI.

Toch maar even aan ChatGPT gevraagd of het erg is dat ik geen expert in AI ben. Hij vond het zeer logisch en waardevol om mij in te zetten bij de minor. Hij bood zelfs aan om een workshop voor me te maken – lekker efficiënt.

Daar bedankte ik voor, natuurlijk. Ik heb meer vertrouwen in mensenwerk.

Inge Duine is docent bij de opleiding Communicatie