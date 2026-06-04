Hoe overleef ik… de laatste loodjes van dit studiejaar?

Het zonnetje schijnt en de zomervakantie is in zicht. Je moet nog leren voor je tentamens of een project afronden. Lonkt het terras harder dan je to-do-list? Met deze tips helpt Punt je de laatste loodjes voor de zomervakantie door.

Motivatie

Allereerst is het goed om voor de laatste weken van het studiejaar je motivatie (terug) te vinden, mocht die ver te zoeken zijn. Weersta de verleiding om in je bed te blijven liggen en motiveer jezelf eruit te komen door te werken op Avans of in de bibliotheek. Als stok achter de deur kun je daar met vrienden of medestudenten samen studeren.

Maak overzichtelijk wat je nog moet doen voor de vakantie begint en maak een handig schema van wat je per dag kunt doen. Zorg ervoor dat het een realistisch schema is en streep iedere taak af. Elk vinkje motiveert. Je mag jezelf gerust belonen met iets lekkers of leuks in het vooruitzicht. Wat ook kan helpen: bedenk een routine voor je dag en houd jezelf daaraan, ook als je geen afspraak in je agenda hebt staan.

Concentratie

Motivatie terug, maar moeite met concentreren? Er zijn trucjes die voor een betere concentratie kunnen zorgen. Luister eens naar je favoriete muziek tijdens het leren. Volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder kan muziek je namelijk helpen om je beter te concentreren, schrijft hij in Quest. Zet een playlist op die je dagelijks luistert, want die klanken helpen je om alert te blijven. Nummers die je niet kent, kunnen juist afleiden.

Genoeg slaap en rust zijn ook belangrijk voor (het verbeteren van) je concentratievermogen. Goed slapen zorgt volgens de Hersenstichting voor een beter geheugen en meer concentratie. Je bent dan namelijk overdag alerter waardoor je beter informatie in je op kunt nemen.

Tips voor een betere concentratie

Pomodoro-techniek

Een effectieve methode om efficiënt te studeren is de Pomodoro-techniek. Deel je werk op in blokken van 25 minuten geconcentreerd werken. Laat je niet afleiden en werk aan één taak. Daarna neem je vijf minuten pauze om te ontspannen en begin je opnieuw. Na vier blokken neem je een langere pauze van een klein half uur.

To do list

Er zijn vast nog wat praktische zaken die handig zijn om te regelen vóór je hele dagen in de zon gaat liggen of op het terras gaat zitten. Bedenk op tijd welke dingen dat zijn en maak er een lijstje van. Bestel op tijd studieboeken voor volgend jaar, zoek een leuke stage of minor, regel je herinschrijving (dit moet voor 31 augustus gebeuren) en vergeet niet je studentenkamer op te ruimen en je koelkast leeg te maken.